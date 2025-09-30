Elezioni in Moldavia, questo video non mostra dei brogli nel seggio di Parma

I presunti brogli elettorali riguardano un seggio dell'Azerbaigian e risalgono allo scorso gennaio

Secondo diverse condivisioni Facebook (per esempio qui, qui e qui) un video dimostrerebbe che durante le recenti elezioni in Moldavia sarebbero avvenuti dei brogli. Il filmato in oggetto riguarderebbe, secondo la narrazione, un seggio locato a Parma, destinato ai cittadini moldavi domiciliati nel nostro Paese. Come per il presunto caso veronese si tratta di una fake news.

Analisi

Le condivisioni riguardo ai presunti brogli elettorali riportano la seguente didascalia:

Come si svolgono le elezioni in Moldavia sotto la supervisione dell’UE: La prima foto: In Russia è stato aperto un solo seggio, a Mosca c’è una lunga fila, mentre in Europa centinaia di seggi per i cittadini moldavi sono vuoti e molti sono aperti in piccole città. La seconda foto: Italia Parma, il seggio vuoto, mezz’ora dopo l’inizio delle elezioni, le urne sono già piene di schede elettorali sconosciute.

Dove sarebbero avvenuti davvero i presunti brogli elettorali

Facendo una semplice ricerca inversa è possibile constatare che i presunti brogli elettorali riguardano un filmato pubblicato lo scorso 29 gennaio da Mikroskop Media. Come spiegato già dai colleghi di Facta, «dal video originale e integrale è possibile notare che la marca temporale non indica che la scena si è svolta a Parma alle 07:31 del 28 settembre 2025, ma al seggio elettorale di Yasamal, in Azerbaigian, intorno alle 14:48 (ora locale). Inoltre, di fianco alle urne elettorali è presente la bandiera dell’Azerbaigian».

Infografica di Facta.

Conclusioni

Abbiamo visto che le immagini dei presunti brogli elettorali non c’entrano con la Moldavia, ma con delle votazioni avvenute lo scorso gennaio in Azerbaigian.

