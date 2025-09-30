Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Sparito da agosto per evitare il carcere, lo ritrovano ancora dentro casa sua. La storia del 23enne ai domiciliari: dove si era nascosto

30 Settembre 2025 - 23:20 Davide Aldrigo
carabinieri giugliano campania
All'uomo erano stati sospesi i domiciliari e sarebbe stato trasferito in carcere per scontare due anni

Quando lo scorso 20 agosto l’Ufficio di sorveglianza del Tribunale di Napoli aveva emesso un nuovo provvedimento che stabiliva il passaggio dalla detenzione domiciliare a quella in carcere, Costanzo Pio Patierno, 23 anni, aveva fatto perdere le sue tracce. Da allora, i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Giugliano in Campania (Napoli) avevano avviato le indagini per trovarlo. Il blitz risolutivo è avvenuto a casa della madre nel primo pomeriggio di ieri, 29 settembre: le forze dell’ordine lo hanno scovato in un armadio e trasferito in carcere.

La perquisizione in casa della madre

Condannato per truffa e altri reati, Patierno aveva appena appreso la sospensione della misura alternativa, che lo avrebbe portato a scontare la sua pena con due anni di carcere. Per evitare la detenzione il giovane si era reso irreperibile e da oltre un mese le autorità erano sulle sue tracce. Individuata l’abitazione della madre, i carabinieri hanno iniziato la perquisizione. L’uomo non è uscito allo scoperto nemmeno a questo punto e gli agenti lo hanno trovato nascosto nell’armadio della camera da letto della sorella.

