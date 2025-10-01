Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Filippo Rebuzzini denunciato per oltraggio ai carabinieri

01 Ottobre 2025 - 08:36 Alba Romano
Il figlio di Maurizio, trovato morto nel suo studio il 17 settembre, era in stato di alterazione psicofisica

Filippo Rebuzzini, figlio di Maurizio, trovato morto nel suo studio in via Zuretti a Milano il 17 settembre, ha ricevuto una denuncia per oltraggio alle forze dell’ordine. I carabinieri domenica mattina lo stavano aiutando a trovare il telefono cellulare che aveva perso. Era in stato di alterazione psicofisica. A un certo punto ha cominciato a offendere i militari e a filmarli con un secondo telefono che aveva con sé. Ed è stato denunciato.

La morte del padre

Due settimane fa era stato proprio Filippo a chiamare i soccorsi dopo aver trovato suo padre a terra davanti alla porta del suo laboratorio di via Zuretti. Poco prima il 44enne aveva telefonato a Maurizio senza ricevere risposta ed era corso allo studio trovando il padre in fin di vita. Era poi stato sentito a lungo dagli inquirenti, come altri famigliari. L’inchiesta sulla morte di Rebuzzini procede per omicidio. Sul collo, come certificato dall’autopsia, erano stati trovati segni compatibili con lo strangolamento ma per chiarire definitivamente le cause della morte saranno necessari gli esiti degli esami tossicologici.

