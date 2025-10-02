Croatti (M5s) su Flotilla: Se vedete questo video sono stato rapito e portato via dagli israeliani – Il video

(Agenzia Vista) Israele, 02 ottobre 2025 “Se state guardando questo video, sono stato rapito e portato via contro la mia volontà dalle forze israeliane. La nostra missione umanitaria era non violenta e rispettava il diritto internazionale. Per favore, dite al mio governo di richiedere il mio rilascio immediato e di tutti gli italiani imbarcati”. Fb Croatti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev