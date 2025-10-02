Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Global Sumud Flotilla, Tajani: "Abbordaggi sono avvenuti in modo pacifico e senza violenze" – Il video

02 Ottobre 2025 - 10:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 "Ieri sera, quando le imbarcazioni erano ormai prossime alle acque di Gaza, la Flotilla è stata fermata dalle autorità israeliane. Gli abbordaggi sono stati pacifici e senza violenze e preparati da numerose misure di avvicinamento, partendo dalla nave madre Alma. Secondo quanto appreso dalla nostra Ambasciata a Tel Aviv, la Marina israeliana ha impiegato più di 16 navi nell'operazione, che si concluderà nella giornata di oggi, per le precauzioni adottate per evitare incidenti. L'arrivo ad Ashdod richiederà ancora diverse ore di navigazione" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'informativa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

