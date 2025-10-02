Global Sumud Flotilla, Tajani: "Già da venerdì i primi rientri degli italiani" – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 02 ottobre 2025 "Già da venerdì potrebbero avvenire le prime partenze, soprattutto per chi accetterà di lasciarevolontariamente Israele. Per chi rifiuterà l'espulsione immediata, sarà necessario attendere il provvedimento di respingimento dell'autorità giudiziaria israeliana, che potrebbe richiedere 48-72 ore" così il Ministro degli Esteri Antonio Tajani durante l'informativa alla Camera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev