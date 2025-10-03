Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
POLITICACamera dei deputatiGiorgia MeloniGoverno MeloniRoma

«Mai una gioia»: lo stenografo rassegnato che si sfoga nel verbale della Camera

03 Ottobre 2025 - 15:14 Sofia Spagnoli
embed
Le parole nel resoconto stenografico della Camera, che racconta ciò che è stato detto e fatto il 28 settembre, durante la discussione sul decreto-legge Terra dei Fuochi

Più che un errore involontario, ha tutta l’aria di una disincantata forma di partecipazione. «Mai una gioia» quel modo di dire, diventato un’icona della rassegnazione, del nichilismo disfattista della società moderna, supera le chiacchiere da bar e compare in un resoconto stenografico della Camera dei deputati. Lo si legge sfogliando il testo che riporta – in teoria senza omissioni e senza aggiunte – tutto ciò che è stato detto e fatto in Aula. Il 28 settembre, durante la discussione sul decreto-legge Terra dei Fuochi, ecco che arriva la notazione a margine di un testo che introduce misure urgenti contro le attività illecite legate ai rifiuti e per la bonifica delle aree più colpite, in particolare in Campania.

La «Camera respinge», e lo sfogo

Il contesto è quello delle votazioni dei singoli emendamenti, un passaggio che il più delle volte può protrarsi per giorni. Si arriva alla votazione dell’emendamento numero 2.5, a firma di Sergio Costa, deputato dei 5 Stelle. «Dichiaro aperta la votazione», annuncia il presidente di turno della Camera. «Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge». E qui, in un momento di distrazione lo stenografo, che ha il compito di trascrivere con la massima precisione e rapidità tutto ciò che viene detto, si lascia scappare il commento forse più sincero di tutta la giornata: «Mai una gioia».

Articoli di POLITICA più letti
1.

Cita la liberazione degli ostaggi per la pace a Gaza. Il sindaco di Reggio Emilia travolto dagli insulti, strigliato pure da Francesca Albanese: «Non lo dica più» – Il video

2.

Gaza, alla Camera i centristi appoggiano la maggioranza sul piano Trump. La sinistra si astiene ma resta compatta

3.

Meloni e Schlein sullo stesso volo per Calabria, la scelta dei posti a bordo e l’incrocio con gli altri capi di partito: cosa si sono detti dopo l’atterraggio

4.

Greta e i suoi amici sono sani e salvi, il video del Ministro Esteri israeliano dopo fermo Flotilla – Il video

5.

Bandecchi contestato nella sua Terni, saltano i nervi dopo le frasi su Gaza: cosa è successo prima del testa a testa col manifestante Pro Pal – Il video

leggi anche
POLITICA

Gaza, alla Camera i centristi appoggiano la maggioranza sul piano Trump. La sinistra si astiene ma resta compatta

Di Sofia Spagnoli
POLITICA

M5s alla Camera applaude Crosetto e lavoratori Farnesina per loro posizione su Flotilla e Gaza – Il video

Di Redazione
copasir roberto cerreto corvo dossier
ATTUALITÀ

Il corvo della Camera che ha fabbricato dossier con accuse ai colleghi

Di Alessandro D’Amato