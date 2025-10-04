Flotilla, tornano altri 26 italiani: in serata l’arrivo a Roma e Milano. Il consigliere Pd Paolo Romano: «Trattati da Israele come animali»

«Durante la notte aprivano le porte e ci urlavano contro con le armi per spaventarci», ha raccontato il giovane dem. Elly Schlein è attesa nel capoluogo lombardo per accogliere personalmente Romano

Rientreranno in Italia stasera i 26 italiani che erano a bordo della Flotilla, rilasciati oggi – sabato 4 ottobre – in Israele. Restano quindi in carcere altri 15 connazionali. I voli, operati dalla Turkish Airlines, partiranno da Istanbul: uno diretto a Roma Fiumicino e l’altro a Milano Malpensa, con arrivo previsto dopo le 23. Da quanto si apprende, le spese per il volo di ritorno sono state coperte dalla compagnia aerea turca. Tra i rilasciati c’è anche Paolo Romano, consigliere regionale lombardo del Partito democratico, che ha denunciato ad Afp di essere stato «trattato come un animale», insieme agli altri attivisti, politici e giornalisti che hanno preso parte alla missione.

Il racconto del consigliere Pd lombardo

Romano ha raccontato dell’abbordaggio della Flotilla da parte della Marina israeliana mercoledì sera, quando le imbarcazioni furono intercettate da numerose navi militari. «Alcune navi sono state anche colpite da idranti. Tutte sono state occupate da uomini armati e portate verso la costa», ha spiegato all’aeroporto di Istanbul, dopo essere arrivato da Tel Aviv. Il consigliere ha poi accusato le forze israeliane di averli costretti a inginocchiarsi con la faccia a terra, picchiandoli e insultandoli ogni volta che si muovevano. «Usavano violenza psicologica e fisica», ha aggiunto.

«Durante la notte aprivano le porte e ci urlavano contro con le armi per spaventarci»

Secondo Romano, gli israeliani avrebbero cercato di farli ammettere di essere entrati illegalmente in Israele, ma lui ha fermamente respinto l’accusa: «Non siamo mai entrati illegalmente, eravamo in acque internazionali e avevamo il diritto di essere lì». Una volta sbarcati al porto di Ashdod, sono stati portati in prigione, dove sono rimasti senza acqua e senza la possibilità di uscire. «Durante la notte aprivano le porte e ci urlavano contro con le armi per spaventarci. Ci hanno trattato come animali», ha concluso Romano.

Elly Schlein in arrivo a Milano per accogliere Romano

La segretaria del Pd, Elly Schlein, è attesa a Milano per accogliere personalmente Paolo Romano, unico politico italiano a bordo della Flotilla non rimpatriato ieri insieme ai quattro parlamentari, proveniente da Israele e passato già per la Turchia. Gli altri due esponenti del Pd coinvolti nella missione umanitaria della Flotilla, l’europarlamentare Annalisa Corrado e il deputato Arturo Scotto, sono invece a Roma per partecipare alla manifestazione in sostegno al popolo palestinese, insieme alla coordinatrice della segreteria Pd Marta Bonafoni e ai deputati Marco Furfaro e Nico Stumpo.