Nina Moric accusa Fabrizio Corona: «Nostro figlio è malato e penso a tutto da sola. Lui si dichiara nullatenente»

La modella rompe il silenzio sui social e denuncia l’assenza dell’ex compagno nella gestione del figlio. Corona non replica, ma aveva parlato di recente del suo ruolo di padre

Nina Moric torna ad attaccare Fabrizio Corona e lo fa con parole dure. In una story pubblicata su Instagram, la showgirl croata ha accusato l’ex compagno di averla lasciata completamente sola nella cura del figlio Carlos Maria, oggi 23 anni, affetto da difficoltà psicologiche. «Sono l’unica persona che si prende cura di mio figlio – ha scritto Moric – Carlos vive con me e soffre di problemi psicologici. Non ha un reddito e tutte le spese, dalle cure ai farmaci, dal cibo all’affitto, ricadono su di me». Moric chiama direttamente in causa l’ex re dei paparazzi. «Secondo la legge italiana e secondo qualsiasi principio di decenza, entrambi i genitori hanno il dovere di sostenere un figlio adulto vulnerabile che non può mantenersi da solo. Eppure suo padre, Fabrizio Corona, si dichiara nullatenente e rifiuta di assumersi qualsiasi responsabilità», scrive.

La storia Instagram di Nina Moric

La modella: «Sono arrivata al limite»

La modella spiega di essere arrivata «al limite» e chiede che Carlos riceva «la cura e la dignità che derivano dal sostegno di entrambi i genitori». «Mio figlio – sottolinea – non ha scelto la sua malattia, né questa condizione. Nessun genitore dovrebbe poter abbandonare i propri doveri legali e morali, indipendentemente da status, ricchezza o immagine pubblica». Moric ha raccontato di aver deciso di parlare pubblicamente perché il silenzio «mi ha tolto la forza, la voce e la salute». Ora chiede «consapevolezza, responsabilità e giustizia» per la situazione che vive da oltre un anno.

Il silenzio di Fabrizio Corona

Al momento, Corona non ha replicato alle accuse. Ma di recente, in un post su Instagram, l’ex fotografo dei vip aveva condiviso alcune riflessioni sulla sua paternità. «Con Carlos ho imparato a sopravvivere, con Thiago sto imparando a restare. Non sono un padre perfetto, non lo sarò mai. Ma sono presente, sono vero. Sono qui», aveva scritto.