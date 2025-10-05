Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
ECONOMIA & LAVOROCriptovaluteShutdownUSA

Chi gode dello shutdown? Le criptovalute. Il bitcoin batte un nuovo record e supera quota 125mila

05 Ottobre 2025 - 10:38 Ugo Milano
embed
trump-legge-criptovalute
trump-legge-criptovalute
Al momento la criptovaluta, dopo il picco, scambia a 124.606 dollari, in rialzo dell'1,92%

Il bitcoin ha raggiunto un nuovo massimo storico, superando la soglia dei 125.000 dollari, mentre negli Stati Uniti continua la paralisi di bilancio a causa dello shutdown. La criptovaluta ha raggiunto i 125.689 dollari, battendo il suo precedente record di agosto di circa 124.500 dollari. Ad aiutare il settore, oltre alla paralisi dell’attività federali, anche la debolezza del dollaro. Al momento la criptovaluta dopo il picco sopra 125.000 scambia a 124.606 dollari, in rialzo dell’1,92%.

Il rialzo dell’oro

Il 2 ottobre il materiale prezioso, bene rifugio, ha toccato quota 3.923,30 dollari per oncia, determinando un nuovo massimo storico. Questo rialzo però è basato in primo luogo per l’assenza temporanea di informazioni sullo stato dell’economia americana. Davanti a un “blackout” di dati attendibili, gli investitori virano nell’immediato su prodotti meno soggetti alle fluttuazioni. E nel breve-medio termine l’oro potrebbe essere scambiato a 4mila dollari l’oncia.

Trump cerca l’appoggio delle lobby e dei sindacati per porre fine allo shutdown

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e i suoi principali collaboratori stanno cercando l’appoggio di potenti gruppi economici e sindacali per fare pressione sui senatori democratici e porre fine al blocco. Lo riferisce “Axios”, secondo cui la Casa Bianca, pur minacciando licenziamenti di massa tra i dipendenti pubblici, ha intensificato i contatti con le lobby più di peso. Sarebbero stati circa 400 i colloqui nelle ultime settimane tra i funzionari della Casa Bianca con associazioni di categoria per sollecitarle a far pressione e porre fine alla crisi. Numerose organizzazioni imprenditoriali e sindacali, tra cui la Camera di commercio statunitense, l’International brotherhood of teamsters (Ibt, il principale sindacato degli autotrasportatori) e la Business Roundtable, che rappresenta gli amministratori delegati delle principali aziende, hanno chiesto al Congresso di porre fine allo “shutdown”.

Articoli di ECONOMIA & LAVORO più letti
1.

Meloni vuole sapere «i costi» degli scioperi per Gaza e la Flotilla: «Poi ne parlerò agli italiani»

2.

Bologna, la parabola di Leonardo: assunto a tempo indeterminato dalla paninoteca dove lavora dopo un grave incidente stradale

3.

Il boom di Stellantis in Borsa, perché il titolo sta volando a Piazza Affari: quali sono i modelli più venduti in Italia e Usa

4.

Redditi dichiarati, chi guadagna di più in Italia? Sportivi, notai e farmacisti in testa: ecco la classifica

5.

Elon Musk è il primo al mondo con un patrimonio di 500 miliardi di dollari: che cosa lo ha aiutato e quanto ancora più ricco può diventare

leggi anche
donald trump moneta fight pugno chiuso
ESTERI

Il Tesoro Usa prepara una moneta con il volto di Trump (ma una sua legge lo vieta)

Di Alessandro D’Amato
donald trump re carlo iii spada
ESTERI

Donald Trump voleva una spada antica da regalare a Re Carlo III, ma…

Di Alessandro D’Amato
donald trump shutdown licenziamenti democratici
ESTERI

Donald Trump e lo shutdown: «Un’occasione per tagliare le spese». E toglie 26 miliardi agli stati Dem

Di Alessandro D’Amato