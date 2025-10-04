Il Tesoro Usa prepara una moneta con il volto di Trump (ma una sua legge lo vieta)

Le immagini condivise su X dal capo del dipartimento del Tesoro

Il governo degli Stati Uniti starebbe valutando l’emissione di monete commemorative raffiguranti il presidente Donald Trump in occasione del 250esimo anniversario dell’indipendenza. Secondo alcuni schizzi pubblicati su X e ripubblicati dal capo del Dipartimento del Tesoro Brandon Beach, le monete da un dollaro potrebbero raffigurare Trump di profilo, incorniciato dalla parola Liberty in lettere maiuscole. Un’altra figura mostra il presidente con il pugno destro alzato davanti a una bandiera americana, circondato dalle parole “FIGHT FIGHT FIGHT”. Un esplicito riferimento alla sua reazione al tentato omicidio durante la campagna presidenziale nel luglio 2024.

La moneta di Donald

Il Commissario della Zecca degli Usa ha dichiarato su X che fornirà maggiori dettagli una volta che gli Stati Uniti saranno usciti dallo shutdown. L’iniziativa arriva dopo che il Congresso, nel 2020, ha approvato una legge – firmata da Trump durante il suo primo mandato – che autorizza il Tesoro a emettere monete da un dollaro «con disegni emblematici del semiquincentenario degli Stati Uniti». Queste monete potranno essere coniate ed emesse nel periodo di un anno a partire da gennaio 2026. Il bozzetto del progetto include il profilo di Trump su un lato. Sull’altro lato della moneta appare il presidente con il pugno alzato e una bandiera americana alle sue spalle. Sopra l’immagine di Trump con il pugno compaiono anche le parole “Fight, Fight, Fight”.

E la legge di Trump

Ma c’è una legge di Trump che risale al 2021 che vieta di usare ritratti di persone sulle monete da un dollaro. Mentre le leggi sulla coniazione statunitensi vietano di usare l’immagine di presidenti viventi.

«Sebbene non sia ancora stato selezionato un disegno definitivo per la moneta da 1 dollaro per commemorare il semicinquecentenario degli Stati Uniti, questa prima bozza riflette bene lo spirito duraturo del nostro Paese e della democrazia. Anche di fronte a enormi ostacoli», ha affermato un portavoce del Tesoro in una nota riportata dall’agenzia di stampa Reuters.

«Gli piacerà»

Per le celebrazioni del bicentenario nel 1976 il Tesoro ha sponsorizzato un concorso nazionale e ha scelto per la moneta da 1 dollaro un disegno di uno studente di scultura raffigurante la Liberty Bell, simbolo dell’indipendenza americana, e la luna. L’altro lato della moneta mostrava il presidente Dwight D. Eisenhower, morto nel 1969 e primo presidente a comparire su una moneta da 1 dollaro nel 1971. Alla domanda di venerdì se Trump avesse visto il disegno della moneta, la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha risposto: «Non sono sicura che l’abbia visto, ma sono sicura che gli piacerà».