Corrado e Scuderi, le reduci della Flotilla portano la battaglia in Ue: «Così Israele ci ha sequestrate» – Il video

Le eurodeputate di Pd e Avs hanno raccontato quanto accaduto alla plenaria del Parlamento europeo. Che ha però bocciato la discussione sulla missione

«Siamo stati presi in ostaggio in acque internazionali dalle forze israeliane». Con queste parole Benedetta Scuderi, europarlamentare di Verdi e Sinistra Italiana, ha denunciato il comportamento del governo israeliano dopo il suo arresto per aver partecipato alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza. L’eurodeputata, liberata nei giorni scorsi insieme ad altri attivisti, ha descritto in Aula le condizioni della detenzione: «Siamo stati sequestrati, perquisiti, non ci è stato permesso di dormire e alcune persone sono state aggredite fisicamente». L’intervento, applaudito da molti membri dell’Assemblea, è avvenuto in apertura di sessione, ancor prima del dibattito sulle mozioni di censura nei confronti della presidente della Commissione Ursula von der Leyen. L’eurodeputata ha chiesto la modifica dell’ordine del giorno con l’aggiunta di un dibattito sulla situazione della Flotilla e una presa di posizione ufficiale da parte dell’Ue. La richiesta è stata però respinta.

Annalisa Corrado (Pd). «È in gioco la democrazia»

Anche Annalisa Corrado (eurodeputata Pd) era a bordo della missione umanitaria e ha riportato quanto accaduto in Aula a Strasburgo: «Oltre 400 cittadini, tra cui moltissimi europei, sono stati fermati e, loro malgrado, deportati al porto di Ashdod, in Israele, dove sono stati trattati senza alcun rispetto del diritto internazionale: senza poter contattare le ambasciate, i consolati o i propri legali. Sono stati privati di acqua e viveri, esposti a percosse, derisi e picchiati, anche noi europarlamentari. Vorrei ricordare in quest’Aula che non si tratta di una questione di simpatia o antipatia per la missione della flottiglia, che intende soltanto ripristinare i canali umanitari illegalmente soppressi laddove è in corso un genocidio. Qui si tratta della democrazia e del rispetto delle nostre istituzioni», ha aggiunto Corrado.

Il rientro degli ultimi 15 italiani

Arriveranno stasera, lunedì 6 ottobre, in Italia gli ultimi 15 italiani della Flotilla, rilasciati da Israele. Lo si apprende da ambienti vicini agli attivisti. Da Atene prenderanno le coincidenze per diverse città. A quanto riferito, le spese per il viaggio saranno sostenute dal “Global Movement to Gaza”. I primi 26 cittadini italiani erano già rientrati il 4 ottobre, con arrivi negli aeroporti di Milano e Roma. Già lo scorso venerdì erano tornati in Italia anche quattro parlamentari, tra cui anche Scuderi. Intanto, Il ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato all’Afp che 138 attivisti sono ancora sotto custodia israeliana. Poco prima Tel Aviv aveva annunciato che 171 attivisti di varie nazionalità erano stati espulsi in Grecia e Slovacchia.

Indagini in Italia: sequestri e violazioni al vaglio della Procura

Nel frattempo, la vicenda approda anche nelle aule giudiziarie italiane. La Procura di Roma, guidata dal procuratore Francesco Lo Voi, ha aperto un fascicolo sugli esposti presentati dagli attivisti e parlamentari italiani che erano a bordo delle imbarcazioni della Flotilla. Tra le ipotesi di reato al vaglio, anche quella di sequestro di persona. Gli inquirenti stanno esaminando gli atti e potrebbero a breve convocare i partecipanti alla missione per essere ascoltati come persone informate sui fatti. Intanto, dalla Cbs News, che cita due funzionari dell’intelligence americana, arriva la conferma secondo cui sarebbe stato il premier israeliano Benjamin Netanyahu ad approvare direttamente le operazioni militari contro due imbarcazioni della Flotilla. Secondo le stesse fonti, l’8 e il 9 settembre le forze israeliane hanno lanciato droni da un sottomarino e sganciato ordigni incendiari sulle imbarcazioni ormeggiate al largo del porto tunisino di Sidi Bou Said, provocando un incendio.