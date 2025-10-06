Ultime notizie Beatrice VeneziDelitto di GarlascoElezioni RegionaliGazaGlobal Sumud FlotillaNATO
Francia, un mese dopo l’incarico si dimette Lecornu

06 Ottobre 2025 - 09:52 Alessandro D’Amato
francia dimissioni governo lecornu emmanuel macron
Aveva appena reso noto la sua lista di 18 ministri. Macron accetta le dimissioni

Il premier francese Sebastien Lecornu ha presentato le sue dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Il suo governo muore prima di essere nato. A un mese dalla nomina del nuovo primo ministro, soltanto ieri la presidenza della Repubblica aveva reso nota una lista di 18 ministri. Altri avrebbero dovuto essere annunciati dopo il discorso di politica generale del primo ministro previsto per martedì pomeriggio. Tra i riconfermati Jean-Noël Barrot agli Affari esteri, il leader del partito Les Républicains (LR, destra) Bruno Retailleau agli Interni, o ancora di Gérald Darmanin alla Giustizia.

Inaspettate e senza precedenti

Le sue dimissioni sono state inaspettate e senza precedenti hanno segnato un ulteriore aggravamento della crisi politica francese. Dopo settimane di consultazioni con tutti i partiti politici, Lecornu, stretto alleato del Presidente Macron, ha nominato domenica i suoi ministri e il governo avrebbe dovuto tenere la sua prima riunione lunedì pomeriggio. Ma la nuova formazione del governo ha irritato sia oppositori che alleati, che l’hanno ritenuta troppo di destra o insufficiente. Sollevando dubbi sulla sua durata, in un momento in cui la Francia è già profondamente impantanata in una crisi politica, senza un gruppo che detenga la maggioranza in un parlamento frammentato. Lecornu ha presentato le sue dimissioni a Macron lunedì mattina. “Il signor Sébastien Lecornu ha presentato le dimissioni del suo governo al Presidente della Repubblica, che le ha accettate”, ha dichiarato l’ufficio stampa dell’Eliseo.

La politica in Francia

La politica francese è diventata sempre più instabile dopo la rielezione di Macron nel 2022, a causa dell’assenza di un partito o di un gruppo che detenga la maggioranza parlamentare. La decisione di Macron di indire elezioni parlamentari anticipate lo scorso anno ha aggravato la crisi, creando un parlamento ancora più frammentato. Lecornu, nominato solo il mese scorso, è stato il quinto primo ministro di Macron in due anni. Il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella ha chiesto il ritorno alle urne.

