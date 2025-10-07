La mamma regina sinti e il «no» al matrimonio della figlia: perché è morta Dolores Dori

Uccisa nel campo nomadi di Lonato, vicino a Desenzano del Garda, la 43enne era entrata in macchina e aveva aperto il fuoco. Arrestati la madre e il figlio, che erano con lei. Ancora caccia al killer, sarebbe il futuro consuocero

Parte tutto da un’Alfa Romeo Stelvio con una targa in cartone, l’ambulanza improvvisata che ha mollato a terra Dolores Dori davanti al pronto soccorso di Desenzano del Garda giovedì 2 ottobre, con la pancia crivellata di colpi. Anzi parte tutto da un fidanzamento tra due ragazzi, che sta per diventare un’unione stabile finché morte non li separi. Un matrimonio che però non è ben gradito dalla madre della promessa sposa e dalla nonna, la regina sinti di Pistoia. Per la giovane, mamma Dolores ha in mente delle nozze un po’ più nobili ma la 23enne non ne vuole sapere. Insomma, per i parenti era arrivato il momento di agire senza starla ad ascoltare.

La spedizione punitiva di Dolores con mamma e figlio

È da qui che nasce la sparatoria nel campo nomadi di Lonato, poco distante al Lago di Garda, in cui è stata ferita mortalmente Dolores Dori. Da Camponogara, in provincia di Venezia dove la 43enne nomade vive con il marito e gli otto figli, a Lonato sono circa 150 chilometri. Dori se li fa in auto con sua mamma Amalia Levacovich e uno dei figli, quello 16enne: questi ultimi sono stati fermati e dovranno rispondere delle accuse di tentato omicidio aggravato, anche dalla premeditazione, detenzione illegale e porto abusivo di armi e minacce. È un’operazione pesata e preparata nei dettagli, come dimostra un video girato dal 16enne e postato su TikTok, calcolando anche gli imprevisti che tristemente si avverano.

Lo scontro a fuoco, la fuga su due macchine e la morte di Dolores

La macchina piomba nel campo nomadi in retromarcia e sfonda il cancello addentrandosi tra le roulotte. Appena il motore si ferma, i tre passeggeri – tutti con guanti in lattine blu e armati di pistola – scendono. Volano parole con i familiari del promesso sposo: «Se hai la pazienza di combattere ti distruggerò». Poi si sentono gli spari. È probabilmente il padre del giovane a colpire con tre pallottole Dolores Dori. La 43enne viene presa e caricata su un’Alfa Romeo dal marito, Hanz Colombo, che attendeva poco distante. La nonna della promessa sposa scappa con il minorenne sull’auto con cui erano arrivati lì, una Fiat 500 bianca ormai piena di buchi di proiettile. L’Alfa Romeo arriva fino al pronto soccorso di Desenzano del Garda, scarica la ferita a terra e sgomma via. Dolores Dori muore nella notte.

La scomparsa della famiglia del promesso sposo

Dal campo di Lonato la famiglia del giovane pretendente è scomparsa, svanita nel nulla. Così come le armi, fatte sparire dalla regina sinti di Pistoia. Hanz Colombo, dopo aver mollato la moglie in ospedale, ricompare dopo qualche ora a Campo Nogara. Nessuna traccia della sua Stelvio, con una targa di cartone con la scritta “pezzotto”. Verrà poi rinvenuta a Mira, in provincia di Venezia. L’intero caseggiato nel campo nomadi, terreni compresi, è stato posto sotto sequestro dalla pm Francesca Sussarellu, titolare delle indagini.