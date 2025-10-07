Germania, accoltellata sindaca socialdemocratica neo-eletta. Si trova in condizioni critiche. Arrestato il figlio 15enne

La donna è stata aggredita davanti alla propria abitazione subendo ferite alla schiena e all'addome. Merz: «Temiamo per la sua vita»

Iris Stalzer, sindaca designata di una cittadina nel Land tedesco del Nordreno Vestfalia, il comune di Herdecke, è stata accoltellata davanti alla sua abitazione. La donna di 57 anni è una politica dell’Spd, il principale partito di centrosinistra tedesco, e dovrebbe entrare in carica a novembre. Secondo le prime testimonianze avrebbe ricevuto diversi colpi all’addome e alla schiena. Il sito del quotidiano Bild riporta che il figlio della donna, un ragazzo di 15 anni, è stato portato via dalla Polizia e sarebbe in stato d’arresto. Insieme alla sorella avrebbe chiamato i soccorsi, parlando di «diversi uomini» in strada. Le forze di polizia che si trovano ancora sul posto. In un video si vede che sul posto è intervenuta anche un’eliambulanza.

Merz: «Atto efferato, serve chiarezza»

«Ci giunge notizia di un atto efferato compiuto a Herdecke. È necessario fare rapidamente chiarezza su quanto accaduto». È quello che ha scritto il cancelliere tedesco Friedrich Merz, in un post su X dopo le prime notizie sull’accoltellamento. «Temiamo per la vita della sindaca designata Iris Stalzer e speriamo in una sua completa guarigione. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari».