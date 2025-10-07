Lagarde (Bce) sull'Italia: Un Paese blocca Il Mes, spero nella ratifica – Il video

(Agenzia Vista) Strasburgo, 06 ottobre 2025 "Non ho davvero un'opinione sul Mes, perché il Mes è stato concepito in altri tempi e per altri scopi. Il mio unico auspicio riguardo al Mes è che venga ratificato da tutti gli Stati membri. Come sai, c’è un solo Paese che non ha ancora proceduto alla ratifica e che impedisce al Mes di adempiere alla sua missione e alla sua funzione, ossia agire come meccanismo di sostegno sia per gli Stati membri sia, eventualmente, per le istituzioni finanziarie. La mia forte speranza è che alla fine possa raggiungere l’obiettivo per cui era stato originariamente pensato" così la Presidente della Bce Christine Lagarde in una conferenza stampa al Parlamento Europeo. Courtesy: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev