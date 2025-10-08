Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
De Giorgi (allenatore nazionale pallavolo): "Entrambe le squadre hanno dato grandi emozioni" – Il video

08 Ottobre 2025 - 23:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 08 ottobre 2025 "Hanno emozionato, hanno dato sentimento non solo per il risultato ma per come l'hanno fatto. Guardando le finali e il dopopartita, le premiazioni, abbiamo visto delle donne che urlano, degli uomini che piangono, il che è una cosa molto interessante. Quindi hanno dimostrato la loro grande umanità, tutti e due. Insomma, dai, siamo contenti. Bene l'incontro con Mattarella, che oltre a essere molto gentile ha dimostrato di saperne molto. Meloni si è complimentata" così Ferdinando De Giorgi, allenatore della nazionale di pallavolo, dopo l'incontro con Meloni a Palazzo Chigi. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

