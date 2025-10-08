Torino, alla nonna sfugge la carrozzina. Neonato di tre mesi precipita per tre metri sul fiume Dora Riparia: è grave

A soccorrere subito il piccolo alcuni studenti universitari che stavano uscendo dal campus universitario Einaudi

Si trova in gravi condizioni il bambino di tre mesi feritosi ieri dopo essere caduto con la carrozzina nel fiume Dora Riparia, all’altezza di lungo Dora Firenze, di fronte al Campus universitario Einaudi a Torino. Secondo quanto riferito da diverse testate, la carrozzina sarebbe scivolata di mano alla nonna lungo la passerella pedonale di corso Verona. Il piccolo ha fatto un volo di tre metri, finendo sulle lastre che coprono l’argine del fiume.

I soccorsi degli studenti universitari

Al momento dell’incidente c’erano anche alcuni studenti universitari, che in quel momento uscivano dalle lezioni. Sono stati i primi a soccorrere il piccolo, chiamando immediatamente il 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra del distaccamento di corso Regina Margherita e il nucleo speleo-alpino-fluviale, con il personale sanitario del 118 Azienda Zero. Il bimbo, dopo esser stato nelle braccia di una soccorritrice, è stato poi trasportato d’urgenza all’ospedale infantile Regina Margherita. Si trova in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia pediatrica per un grave trauma cranico.