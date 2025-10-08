Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
ESTERIAlimentazioneCarcereDonald TrumpFotoSocial mediaSpese militariUSA

Trump manda le truppe a Chicago, ma le foto dei soldati scatenano i social: «All’assalto? Sì, degli hamburger»

08 Ottobre 2025 - 19:13 Alba Romano
embed
chicago truppe usa trump
chicago truppe usa trump
Il leader Usa chiede l'arresto per il governatore e per il sindaco. La replica: «Governo autoritario». Ma lo stato di forma delle truppe lascia perplessi...

Si sta avvicinando a una svolta la battaglia in corso tra Donald Trump e Chicago. Il presidente americano rivendica da settimane la necessità di inviare personale militare nella città del Midwest, a guida democratica, per ripristinare la sicurezza nelle strade e ristabilire l’ordine, al pari di quanto già fatto in altre metropoli come Washington. La mossa viene ritenuta però inaccettabile dal sindaco di Chicago, Brandon Johnson, e dal governatore dell’Illinois, JB Pritzker, che paragonano la convocazione della Guardia nazionale a «un’invasione».

Le truppe federali inviate a Chicago

In queste ore, scrive la Cnn, le truppe mobilitate da Trump si sono radunate vicine a Chicago e potrebbero entrare in città durante il weekend. «Il sindaco di Chicago dovrebbe essere in carcere per non aver protetto gli agenti dell’Ice. E anche il governatore Pritzker», ha tuonato il presidente americano con un post sul suo social Truth. «Non è la prima volta che Trump cerca di far arrestare ingiustamente un uomo di colore. Non me ne vado da nessuna parte», ha risposto senza troppi giri di parole il primo cittadino di Chicago. Ancora più netto il governatore Pritzker, che promette di non indietreggiare di fronte alle minacce di Trump e chiede: «Cos’altro resta da sulla strada per un autoritarismo conclamato?».

I democratici promettono battaglia

I precedenti schieramenti di truppe nelle città americane per ordine di Trump sono stati oggetto di cause giudiziarie tuttora in corso. Se i tribunali dovessero reputare illegittima la mossa della Casa Bianca, il presidente americano ha già affermato che potrebbe rispondere invocando l’Insurrection Act, una legge del 1807 che consente lo schieramento di truppe negli Stati Uniti in determinate situazioni. Oltre a Chicago, anche a Memphis e Portland potrebbero arrivare presto centinaia di soldati dell’esercito americano. Un motivo in più per fare fronte comune, con i governatori democratici Gavin Newsom (California) e JB Pritzker (Illinois) che hanno minacciato di ritirare i loro stati dalla National Governors Association, se non condannerà il dispiegamento della Guardia Nazionale da parte dell’amministrazione Trump.

L’ironia dei social sui soldati sovrappeso

Accanto alla contesa politica e ai timori dei democratici per lo smantellamento dello stato di diritto, c’è spazio però anche per un po’ di ironia. Alcuni media americani, tra cui il Washington Post, hanno pubblicato le prime foto dei soldati mandati dalla Casa Bianca a Chicago. Gli scatti ritraggono militari ben lontani dal peso-forma ideale e hanno scatenato un’ondata di ironia sui social. «Per la vostra sicurezza, non mettetevi tra questi tizi e la loro deep-dish pizza», scherza un utente ripescando uno dei classici della cucina dell’Illinois. «Mangeranno tutti i nostri hamburger», protesta un altro.

Articoli di ESTERI più letti
1.

La fronda nel Pd contro Francesca Albanese: «Narcisista e arrogante, no ai capipopolo»

2.

Gaza, accordo vicino: la firma sul piano pace possibile già nel weekend. «Ostaggi liberi a inizio settimana». Hamas accetta il disarmo, ma chiede garanzie – La diretta

3.

Stalker si avvicina per due volte a Harry, il vuoto nella sicurezza del principe: «È volontà di re Carlo. A Taylor Swift ha dato la scorta, a lui no»

4.

Un’esperta rivela il luogo più sicuro in caso di attacco nucleare dalla Russia: ecco dove

5.

Flotilla, le denunce contro l’Idf per rapimento e maltrattamenti: «I droni che ci hanno attaccato partiti dall’Ue»

leggi anche
donald trump greta thunberg
ESTERI

Donald Trump attacca Greta Thunberg: «Ha un problema di gestione della rabbia». E lei ribatte: «Dammi dei consigli, mi sembra che ne soffra anche tu» – Il video

Di Davide Aldrigo
FACT-CHECKING

Le teorie del complotto sulla moglie di Charlie Kirk tra Mossad e traffico di minori in Romania

Di Marianna Satta
Donald Trump studio ovale
ESTERI

Iniziati i colloqui per Gaza a Sharm, Trump: «Hamas sta accettando cose importanti: presto un accordo». L’attacco di Greta Thunberg dopo l’espulsione da Israele – La diretta

Di Ugo Milano e Stefania Carboni
trump-legge-criptovalute
ECONOMIA & LAVORO

Chi gode dello shutdown? Le criptovalute. Il bitcoin batte un nuovo record e supera quota 125mila

Di Ugo Milano