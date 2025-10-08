Trump manda le truppe a Chicago, ma le foto dei soldati scatenano i social: «All’assalto? Sì, degli hamburger»

Il leader Usa chiede l'arresto per il governatore e per il sindaco. La replica: «Governo autoritario». Ma lo stato di forma delle truppe lascia perplessi...

Si sta avvicinando a una svolta la battaglia in corso tra Donald Trump e Chicago. Il presidente americano rivendica da settimane la necessità di inviare personale militare nella città del Midwest, a guida democratica, per ripristinare la sicurezza nelle strade e ristabilire l’ordine, al pari di quanto già fatto in altre metropoli come Washington. La mossa viene ritenuta però inaccettabile dal sindaco di Chicago, Brandon Johnson, e dal governatore dell’Illinois, JB Pritzker, che paragonano la convocazione della Guardia nazionale a «un’invasione».

Le truppe federali inviate a Chicago

In queste ore, scrive la Cnn, le truppe mobilitate da Trump si sono radunate vicine a Chicago e potrebbero entrare in città durante il weekend. «Il sindaco di Chicago dovrebbe essere in carcere per non aver protetto gli agenti dell’Ice. E anche il governatore Pritzker», ha tuonato il presidente americano con un post sul suo social Truth. «Non è la prima volta che Trump cerca di far arrestare ingiustamente un uomo di colore. Non me ne vado da nessuna parte», ha risposto senza troppi giri di parole il primo cittadino di Chicago. Ancora più netto il governatore Pritzker, che promette di non indietreggiare di fronte alle minacce di Trump e chiede: «Cos’altro resta da sulla strada per un autoritarismo conclamato?».

I democratici promettono battaglia

I precedenti schieramenti di truppe nelle città americane per ordine di Trump sono stati oggetto di cause giudiziarie tuttora in corso. Se i tribunali dovessero reputare illegittima la mossa della Casa Bianca, il presidente americano ha già affermato che potrebbe rispondere invocando l’Insurrection Act, una legge del 1807 che consente lo schieramento di truppe negli Stati Uniti in determinate situazioni. Oltre a Chicago, anche a Memphis e Portland potrebbero arrivare presto centinaia di soldati dell’esercito americano. Un motivo in più per fare fronte comune, con i governatori democratici Gavin Newsom (California) e JB Pritzker (Illinois) che hanno minacciato di ritirare i loro stati dalla National Governors Association, se non condannerà il dispiegamento della Guardia Nazionale da parte dell’amministrazione Trump.

L’ironia dei social sui soldati sovrappeso

Accanto alla contesa politica e ai timori dei democratici per lo smantellamento dello stato di diritto, c’è spazio però anche per un po’ di ironia. Alcuni media americani, tra cui il Washington Post, hanno pubblicato le prime foto dei soldati mandati dalla Casa Bianca a Chicago. Gli scatti ritraggono militari ben lontani dal peso-forma ideale e hanno scatenato un’ondata di ironia sui social. «Per la vostra sicurezza, non mettetevi tra questi tizi e la loro deep-dish pizza», scherza un utente ripescando uno dei classici della cucina dell’Illinois. «Mangeranno tutti i nostri hamburger», protesta un altro.