Donald Trump attacca Greta Thunberg: «Ha un problema di gestione della rabbia». E lei ribatte: «Dammi dei consigli, mi sembra che ne soffra anche tu» – Il video

Botta e risposta tra il presidente Usa e l'attivista. «Lei ha un problema di gestione della rabbia, penso che dovrebbe vedere un dottore»

Nella serata italiana di lunedì 6 ottobre, rispondendo a una domanda sulla Flotilla, il presidente americano Donald Trump si è lanciato in un attacco aperto contro l’attivista Greta Thunberg. «Lei è una piantagrane», ha ripetuto il presidente, «Non si occupa più di ambiente». Per poi rincarare la dose: «Lei ha un problema di gestione della rabbia, penso che dovrebbe vedere un dottore. Per essere giovane è così arrabbiata, così fuori di sè».

La risposta di Greta Thunberg

La replica dell’attivista non si è fatta attendere. «Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora le sue opinioni molto lusinghiere nei miei confronti, e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale», ha scritto in un post sui social. Poi, sarcastica, è passata al contrattacco, rivolgendosi direttamente al presidente: «Riceverei volentieri ogni suggerimento da parte tua su come fare con questi cosiddetti “problemi di gestione della rabbia” dal momento che, a giudicare dalle tue esperienze pregresse, sembra che ne soffra anche tu».