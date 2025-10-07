Ultime notizie Delitto di GarlascoElezioni RegionaliFrancesca AlbaneseGazaGlobal Sumud FlotillaIsraele
ESTERIDonald TrumpGreta ThunbergUSA

Donald Trump attacca Greta Thunberg: «Ha un problema di gestione della rabbia». E lei ribatte: «Dammi dei consigli, mi sembra che ne soffra anche tu» – Il video

07 Ottobre 2025 - 15:34 Davide Aldrigo
embed
Botta e risposta tra il presidente Usa e l'attivista. «Lei ha un problema di gestione della rabbia, penso che dovrebbe vedere un dottore»

Nella serata italiana di lunedì 6 ottobre, rispondendo a una domanda sulla Flotilla, il presidente americano Donald Trump si è lanciato in un attacco aperto contro l’attivista Greta Thunberg. «Lei è una piantagrane», ha ripetuto il presidente, «Non si occupa più di ambiente». Per poi rincarare la dose: «Lei ha un problema di gestione della rabbia, penso che dovrebbe vedere un dottore. Per essere giovane è così arrabbiata, così fuori di sè».

La risposta di Greta Thunberg

La replica dell’attivista non si è fatta attendere. «Ho sentito che Donald Trump ha espresso ancora le sue opinioni molto lusinghiere nei miei confronti, e apprezzo le sue preoccupazioni sulla mia salute mentale», ha scritto in un post sui social. Poi, sarcastica, è passata al contrattacco, rivolgendosi direttamente al presidente: «Riceverei volentieri ogni suggerimento da parte tua su come fare con questi cosiddetti “problemi di gestione della rabbia” dal momento che, a giudicare dalle tue esperienze pregresse, sembra che ne soffra anche tu».

Articoli di ESTERI più letti
1.

Svizzera, multa da 100 franchi per chi sosta a Birsfelden meno di un quarto d’ora: incassi d’oro. Il Comune: «L’obiettivo non è fare cassa»

2.

Gaza, Hamas: «Stiamo recuperando i corpi degli ostaggi, fermate gli attacchi». Telefonata «tesa» tra Trump e Netanyahu: «Sei sempre così fottutamente negativo»

3.

Lecornu getta la spugna, Francia di nuovo nel caos. Le Pen e Mélenchon: «Ora Macron si dimetta» – I video

4.

Formentera, Luisa Asteggiano trovata morta in casa: fermato l’imprenditore Ivan Sauna. La relazione «saltuaria» e le coltellate sul corpo

5.

Von der Leyen contro tutti: oggi al Parlamento Ue le mozioni di censura. Chi vuole sfiduciarla, perché e cosa rischia

leggi anche
POLITICA

Flotilla, Greta Thunberg rimpatriata con 170 attivisti. Accolta con omaggio floreale ad Atene – Il video

Di Redazione
greta thunberg flotilla espulsione
ESTERI

Flotilla, oggi l’espulsione degli ultimi attivisti: «Anche Greta Thunberg sarà liberata». Gli ultimi 15 italiani ad Atene

Di Ugo Milano
meloni assisi
ESTERI

Meloni: «Il 7 Ottobre una pagina buia della storia. Sosteniamo il piano di pace di Trump»

Di Alba Romano
Donald Trump studio ovale
ESTERI

Iniziati i colloqui per Gaza a Sharm, Trump: «Hamas sta accettando cose importanti: presto un accordo». L’attacco di Greta Thunberg dopo l’espulsione da Israele – La diretta

Di Ugo Milano e Stefania Carboni