Calenda: Accordo di pace? "E' una tregua, se Israele volta faccia sarà un danno a se stessa" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 ottobre 2025 "Non penso che siamo davanti a un accordo di pace, ma di tregua. Intanto però leviamo Hamas di torno e riapriamo i canali umanitari. Dopodiché se Israele volterà la faccia al piano Trump e agli accordi che sta prendendo, sarà un problema a Israele stessa" così Carlo Calenda a margine della conferenza con cui ha annunciato le proposte congiunte con il Partito Liberaldemocratico in vista della manovra. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev