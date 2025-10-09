Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
ATTUALITÀCampaniaInchiesteNapoliSanità

Sedata e legata tutta la notte a una barella in pronto soccorso, 39enne muore per arresto cardiaco: «Dava fastidio agli altri pazienti»

09 Ottobre 2025 - 11:14 Ugo Milano
embed
sedata legata pronto soccorso muore napoli
sedata legata pronto soccorso muore napoli
La donna era stata condotta all’Ospedale del Mare di Napoli in stato di alterazione a causa dell’alcol. La donna, che soffriva di crisi epilettiche, sarebbe stata bloccata da corde per otto ore 

Stava «dando fastidio» ad altri pazienti presenti nel pronto soccorso: per questo il personale dell’ospedale del Mare di Napoli aveva deciso di limitarne i movimenti sedandola e legandola a una barella. Lì otto ore dopo la donna 39enne, che soffriva di crisi epilettiche, è però andata in arresto cardiaco. I fatti risalgono allo scorso 12 settembre. La famiglia della donna ha presentato denuncia, chiedendo che la procura accerti cosa abbia causato il decesso e se la condotta del personale sanitario abbia in qualche modo influito.

L’arrivo in stato di alterazione e la morte nove ore dopo

A trasmettere l’esposto agli inquirenti è stato il legale Amedeo Di Pietro. L’avvocato ha sottolineato come la donna sia rimasta «bloccata nel pronto soccorso per diverse ore prima di morire». Secondo la ricostruzione della famiglia, infatti, la 39enne era giunta in struttura intorno alle 22 dell’11 settembre. La donna era in stato di alterazione dopo aver assunto alcol. Una volta fatta accomodare su un lettino, la 39enne avrebbe continuato ad alzarsi «arrecando fastidio ad altri degenti», si legge in un referto. Da qui la decisione di legarla e sedarla. Alle 7.10 di mattina del 12 settembre l’attacco cardiaco. Poi, mezz’ora dopo, la morte. 

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«A pagamento o gratis?»: Garlasco, perché l’avvocato dei Poggi querela la madre di Andrea Sempio

2.

Il manager insospettabile che segregava e picchiava le figlie di 7 e 9 anni, punite con la privazione del sonno. Le minacce con la balestra

3.

Torino, alla nonna sfugge la carrozzina. Neonato di tre mesi precipita per tre metri sul fiume Dora Riparia: è grave

4.

Garlasco, Roberta Bruzzone a Open: «Su Sempio solo ipotesi ma mi aspetto un rinvio a giudizio». Poi smonta le accuse a Venditti

5.

«Lovati ha mentito da Corona», scontro sulla riapertura del caso Garlasco e la frase sul pm: «Quello dell’Opus Dei, è stato lui»

leggi anche
bari botulino
ATTUALITÀ

Bimbo di 6 mesi rischia di morire per il botulino, il sospetto sul miele che lo stava intossicando: il caso a Bari

Di Ugo Milano
amato berardi dialisi
POLITICA

L’ex deputato ha bisogno di un rene per sopravvivere: l’appello sui social di Amato Berardi, oggi in dialisi

Di Ugo Milano
ada fine vita
ATTUALITÀ

Fine vita, l’appello di Ada dopo il rifiuto dell’Asl alla richiesta di suicidio assistito: «Fatemi scegliere una morte serena»- Il video

Di Ugo Milano
ATTUALITÀ

Sammy Basso, la morte e l’amore: «Non sappiamo di chi fosse innamorato. Dopo di lui un silenzio assordante»

Di Alba Romano