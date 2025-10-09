Ultime notizie Delitto di GarlascoFrancesca AlbaneseGaza
SPORTAtleticaInchiesteMarcell JacobsSpionaggio

Spiò Marcell Jacobs, il fratello di Filippo Tortu squalificato per tre anni

09 Ottobre 2025 - 17:43 Ugo Milano
embed
jacobs tortu
jacobs tortu
Il caso era scoppiato lo scorso febbraio dopo alcune dichiarazioni di Carmine Gallo. Il velocista azzurro è stato riconosciuto estraneo ai fatti

Per la vicenda di spionaggio illegale ai danni di Marcell Jacobs, Giacomo Tortu, fratello del velocista Filippo, è stato squalificato e inibito per 36 mesi. Lo ha deciso il tribunale federale della Fidal, dopo che la procura federale aveva chiesto la radiazione. Nel suo dispositivo, il tribunale federale scagiona la Raptors Milano, società di Giacomo Tortu, e conferma «l’estraneita’ di Filippo Tortu» all’azione «posta in essere nel suo presunto interesse». Questa valutazione conferma quanto detto dal fratello del velocista azzurro, a sua volta tesserato Fidal, che si era assunto l’intera responsabilità della vicenda.

Tre anni lontano dal mondo dell’atletica

Il tribunale federale ha parlato di «condotta gravissima» e in effetti quella a carico di Giacomo Tortu è una delle sentenze più pesanti della giustizia sportiva. Per tre anni il fratello del velocista azzurro non potrà svolgere alcuna attività in ambito Fidal e la sua carica di presidente dei Raptors Milano decade immediatamente. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, trenta mesi sarebbero stati comminati per aver disatteso «all’osservanza delle norme statutarie e regolamentari federali, nel rispetto dei principi di lealtà, probità, correttezza sportiva e disciplina che costituiscono i principi fondamentali dello sport» e sei mesi aggiuntivi per «aver commesso l’illecito per eseguirne o occultarne un altro, ovvero per assicurare a sé o ad altri un vantaggio».

Lo spionaggio di Giacomo Tortu tramite Equalize

La vicenda dello spionaggio ai danni di Marcell Jacobs era emersa nel febbraio scorso, ma risalirebbe al settembre 2020. A rivelarla era stato l’ex super poliziotto Carmine Gallo, all’epoca dei fatti amministratore delegato della società di intelligence Equalize, alla quale Giacomo Tortu si sarebbe rivolto. La richiesta sarebbe stata di avere informazioni sugli esiti di analisi del sangue e su contenuti di telefonate e chat tra Jacobs e il suo staff. La supposizione di Giacomo Tortu, del quale il fratello Filippo non avrebbe saputo (né avrebbe dovuto sapere) nulla, era che Jacobs avesse fatto uso di sostanze dopanti per migliorare le sue prestazioni.

Foto copertina: ANSA/RICCARDO ANTIMIANI| Marcel Jacobs (a sinistra) e Filippo Tortu (a destra) prima della partenza per i Giochi Olimpici di Parigi, Roma, 13 giugno 2024.

Articoli di SPORT più letti
1.

Il coming out di Jankto: «Tanti calciatori gay ma hanno paura del giudizio degli altri»

2.

Musetti litiga ancora con i tifosi cinesi, l’urlo in campo a Shanghai: «Lo fanno apposta!» – Il video

3.

Non si è salvato neanche Djokovic a Shanghai, l’inferno in campo e i malori dopo Sinner. Spunta il video di Nole che crolla

4.

Come sta Jannik Sinner dopo il ritiro a Shangai. La rincorsa verso Alcaraz, cosa farà adesso

5.

I dirigenti del Napoli intercettati sull’acquisto di Osimhen: «Non scrivere nulla, qui dovremo darci alle rapine…»

leggi anche
Marcell Jacobs e Filippo Tortu
ATTUALITÀ

Equalize, parla Jacobs: «Filippo Tortu non si scusò. Ma non ci fu nessun astio con lui»

Di Ugo Milano
marcell jacobs intervista belve video
SPORT

Marcell Jacobs «sconvolto» per lo spionaggio del fratello di Tortu, lo sfogo a Belve: «Io l’avrei già licenziato…» – Il video

Di Alba Romano
Marcell Jacobs e Filippo Tortu
SPORT

Marcell Jacobs chiama Filippo Tortu, la telefonata per non mandare in pezzi la staffetta azzurra: lo scandalo spionaggio e il ritorno a Tokyo

Di Giovanni Ruggiero
marcell jacobs doping equalize spionaggio filippo tortu analisi
SPORT

Spionaggio su Jacobs, indagato il fratello del campione Filippo Tortu. Coinvolto nello scandalo Equalize

Di Alba Romano
marcell jacobs doping equalize spionaggio filippo tortu analisi
SPORT

Marcell Jacobs, il doping e lo spionaggio di Equalize chiesto dal fratello di Filippo Tortu. L’atleta: «Fatti da chiarire, io estraneo»

Di Ugo Milano