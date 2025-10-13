Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
In lacrime davanti alla gip: «chiedo scusa». Le parole del 14enne di Ravenna che ha accoltellato i genitori mentre dormivano

13 Ottobre 2025 - 20:37 Ugo Milano
Durante l'interrogatorio il ragazzo ha chiesto scusa alla famiglia e ha raccontato l'aggressione. I genitori non hanno ferite gravi, colpiti nel sonno la notte tra 8 e 9 ottobre

Il 14enne che è accusato di aver accoltellato i genitori mentre dormivano ha chiesto scusa in lacrime alla famiglia e si è detto pentito di quello che ha fatto. È successo durante l’interrogatorio necessario a convalidare il suo arresto, di fronte alla giudice per le indagini preliminari. Il ragazzo si trova ora in un istituto penale per minorenni di Bologna, a disposizione dell’autorità giudiziaria. I carabinieri lo avevano trovato in stato confusionale nella casa dove abitava con i genitori, a Ravenna, in piena notte tra mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre. Aveva colpito con due coltelli i familiari, che non hanno riportato ferite gravi e per quanto scossi hanno fatto sapere di voler aiutare il figlio, come riporta Il Resto del Carlino.

Le indagini

Dall’esame dello smartphone del ragazzo, svolto dalla polizia scientifica che si è occupata anche dei rilievi nell’abitazione, sono emersi alcuni dettagli che farebbero pensare a una premeditazione. In particolare ci sarebbero nella cronologia alcune ricerche sulle conseguenze legali del gesto. Il ragazzo è accusato di tentato omicidio pluriaggravato. Gli agenti intervenuti sulla scena hanno sequestrato, oltre al cellulare, anche due coltelli da cucina usati dal 14enne contro i genitori. Le indagini sul minore prevedono particolari accorgimenti a sua tutela, e l’interrogatorio dev’essere svolto alla presenza di un adulto di fiducia (in questo caso il difensore e il personale d’ufficio) con registrazione audio/video.

