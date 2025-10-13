PayPal blocca i pagamenti con la causale “Francesca Albanese”: dagli Usa l’ombra delle sanzioni sulla relatrice Onu

Il caso è emerso nel podcast Tintoria e poi confermato da altri utenti, tra cui una dipendente di Banca Etica. Tutte le transazioni con il nome della giurista vengono respinte: secondo gli esperti, il sistema potrebbe reagire automaticamente alla presenza del suo nominativo nella “lista nera” del Tesoro statunitense

Diversi utenti di PayPal hanno segnalato che i pagamenti contenenti nella causale il nome “Francesca Albanese” vengono sistematicamente bloccati dalla piattaforma. La vicenda è emersa per la prima volta durante una puntata del podcast comico Tintoria, alla presenza proprio della relatrice speciale dell’Onu per i Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. A riportare la notizia è Il Fatto Quotidiano. Secondo la testata, il comico Stefano Rapone, co-conduttore del programma, ha raccontato che già in passato, durante una serata a Roma con ospite la giurista e Valerio Lundini, un tentativo di pagamento tramite PayPal con la causale “Cena serata Francesca Albanese” era stato rifiutato. L’episodio sembrava isolato, ma in realtà non lo è.

La conferma del blocco da parte di Banca Etica

A confermare l’esistenza del blocco è stata Chiara Bannella, del team comunicazione di Banca Etica. Su LinkedIn ha raccontato di aver tentato di trasferire simbolicamente un euro con la causale “sostegno a Francesca Albanese”. Anche in questo caso, la transazione è stata sospesa immediatamente. Dopo pochi giorni, la stessa utente ha visto bloccato il proprio account, con la richiesta di fornire un documento d’identità e persino la data di nascita della Albanese citata nella causale.