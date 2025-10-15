Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
30 anni Federsanità, il Presidente Fabrizio d'Alba: Non solo celebrazione, ma laboratorio di idee – Il video

15 Ottobre 2025 - 19:45 Redazione
(Agenzia Vista) Roma, 15 ottobre 2025 Federsanità celebra il suo trentennale (1995–2025) con un evento nazionale in programma il 20 e 21 ottobre 2025, presso le Corsie Sistine di Santo Spirito in Sassia, a Roma. Due giornate di confronto e partecipazione tra istituzioni, professionisti e amministratori locali per rinnovare la missione dell’associazione e costruire una nuova roadmap per le politiche di integrazione, capaci di rispondere ai bisogni di salute delle comunità e dei territori. “Celebrare trent’anni di Federsanità significa riconoscere il valore di un’intuizione che ha saputo anticipare i tempi: mettere in relazione sanità e territorio, istituzioni e comunità. Oggi più che mai – ha sottolineato il Presidente Fabrizio d’Alba direttore generale dell’AOU Policlinico Umberto I di Roma – in un contesto di profonda trasformazione, abbiamo il dovere di costruire una nuova narrazione della sanità pubblica, centrata sulla prossimità, sulla persona e sull’innovazione organizzativa. Il Trentennale non è solo una celebrazione, ma un laboratorio di idee e proposte concrete per il futuro del nostro Servizio sanitario nazionale.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

