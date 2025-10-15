Ultime notizie Cessate il fuocoDelitto di GarlascoDonald TrumpGaza
Elezioni regionali Toscana, Bundu la rossa punta al ricorso e punzecchia Schlein: «Una volta ci sosteneva contro il Pd, ma le cose cambiano» – L’intervista

15 Ottobre 2025 - 16:30 Sofia Spagnoli
A parlare con Open la candidata di Toscana Rossa: «Siamo stati i più votati dai giovani. Vogliamo riuscire a dare una visione diversa che altri partiti prendono come utopia»

A un soffio dalla soglia di sbarramento del 5%. Ma non si lascia andare allo sconforto, Antonella Bundu, la candidata alle elezioni regionali con la lista Toscana Rossa. Come candidata ha superato la soglia prevista, ma la sua lista si è fermata al 4,5 per cento, dunque, secondo le regole fissate dalla legge elettorale toscana, resta fuori dal Consiglio regionale. Solo per ora, dice Bundu, che ha fatto ricorso. Parlando con Open si è detta «fiduciosa» sulla sentenza che potrà derivarne.

Anche perché c’è già un precedente, il Veneto 2020: «Un consigliere del M5S ha portato avanti il ricorso e l’ha vinto». Sul rapporto con il centrosinistra ricorda: «Quando mi candidai come sindaca di Firenze, Elly Schlein venne a fare campagna elettorale con noi, contro il Partito democratico. Poi le cose cambiano». E le lancia una stoccata: «L’area Schlein per poco non tocca palla in questa Giunta».

