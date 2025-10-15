Papa Leone XIV è a cavallo: il purosangue arabo in dono al pontefice – Il video

A donarglielo, in Vaticano, il polacco Andrzej Michalski, fondatore dell’Allevamento di Cavalli Michalski di Kołobrzeg-Budzistów

Tra i tanti regali che ha ricevuto Papa Leone XIV questo sembra decisamente finora il più insolito. Si tratta di un cavallo bianco, purosangue arabo, regalato dal polacco Andrzej Michalski, fondatore dell’Allevamento di Cavalli Michalski di Kołobrzeg-Budzistów. A riportare la notizia, con tanto di video, è Vatican News.

«Bianco perché richiama la talare papale»

Michalski ha pensato al puledro quando ha visto il pontefice, allora missionario in Perù, su un destriero. «Quando ho visto quelle immagini – ha raccontato a Vatican News – ho pensato di regalargli un bellissimo cavallo arabo, degno di lui, perché il bianco richiama la talare papale». Il cavallo bianco si chiama Proton, il padre proviene dagli Stati Uniti, la madre dalla Giordania. Nato a Janów Podlaski, è stato allevato in Polonia da Michalski. «Si muove magnificamente, è molto bello». «Il Papa era molto compiaciuto – ha riferito il polacco – abbiamo condotto insieme il cavallo, Lui era soddisfatto e noi eravamo felici». Durante l’incontro è stata letta una lettera con cui l’allevatore ha chiesto la benedizione in vista del 30º anniversario della fondazione del suo centro che oltre alle competizioni si preoccupa di realizzare corsi di ippoterapia per bambini con disabilità motorie.