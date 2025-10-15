Vladimir Luxuria e l’incontro con Pamela Genini al reality in Tv: «Me la ricordo bene: perché aveva deciso di partecipare»

«Quando è arrivata lei sul set è stato come se fosse arrivato un raggio di sole» dice la conduttrice che ricorda la 29enne massacrata dal suo compagno a Milano. La partecipazione all'Isola di Adamo ed Eva: come finì la puntata con lei

Era il 2015 quando Vladimir Luxuria aveva conosciuto Pamela Genini, la 29enne massacrata con 24 coltellate dal suo compagno a Milano. Dieci anni fa, infatti, la ragazza all’epoca 19enne aveva partecipato a un reality show condotto proprio da Luxuria e intitolato «L’isola di Adamo ed Eva» su Deejay Tv. Una sorta di incrocio tra Isola dei famosi e Temptation Island, in cui Genini si era distinta con la sua personalità, come ricorda Luxuria.

«Sono rimasta malissimo – ha commentato Luxuria all’AdnKronos All’inizio non avevo collegato, sono passati dieci anni. Ma poi mi è tornata subito in mente. Ricordo la sua bellezza, ma soprattutto la sua solarità e il suo sorriso. Era una persona squisita con tutti: con me, con gli autori, con i tecnici».

Genini aveva partecipato alla terza puntata del reality: «Me la ricordo perfettamente – continua Luxuria – “Lei arrivò come “seconda Eva” per tentare l’Adamo della puntata, Riccardo, che perse la testa per lei e fu subito pronto a “mollare” la prima ragazza. Pamela, però, pur sorridendo, declinò il suo corteggiamento. Disse che non le piaceva quel comportamento, lo trovò irrispettoso verso l’altra ragazza». E aggiunge: «Credo sinceramente che avesse partecipato non per visibilità o per soldi, ma perché era una sognatrice e credeva di poter trovare qualcosa di autentico. Quando è arrivata lei sul set è stato come se fosse arrivato un raggio di sole».