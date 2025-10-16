Ostia, muore il 19enne accoltellato alla gamba in una lite per droga: recisa l’arteria femorale. L’omicidio in una zona non coperta da telecamere

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, era stato ferito mercoledì sera in strada tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni. Operato d’urgenza al San Camillo, non ce l’ha fatta. I carabinieri indagano sul movente legato allo spaccio

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 19 anni accoltellato ieri sera, mercoledì 15 ottobre, a Ostia. È morto all’ospedale San Camillo di Roma, dove era stato ricoverato in condizioni gravissime dopo un intervento d’urgenza. L’aggressione è avvenuta intorno alle 23 tra via Umberto Cagni e via Antonio Forni, nel quartiere di Ostia Nuova, una zona già nota alle forze dell’ordine per la presenza di attività legate allo spaccio di droga. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe rimasto coinvolto in una lite degenerata per motivi legati allo spaccio. Durante il confronto, qualcuno ha estratto un coltello e lo ha colpito alla gamba sinistra, recidendogli l’arteria femorale. Quando i carabinieri e i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, il ragazzo era già molto grave.

La corsa in ospedale e la rianimazione

Trasportato inizialmente all’ospedale Grassi di Ostia, è stato rianimato dai medici e poi trasferito d’urgenza al San Camillo, dove è stato operato nella notte. Le sue condizioni erano apparse subito disperate: la ferita, profonda, aveva causato una massiccia emorragia. Giovedì 16 ottobre, il giovane è deceduto. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Ostia, coordinati dalla procura di Roma.

Gli investigatori stanno cercando di ricostruire la dinamica e individuare l’aggressore, ma la zona del delitto non è coperta da telecamere. Nelle ultime ore sono stati ascoltati diversi testimoni, mentre gli inquirenti lavorano sulla pista principale: quella di una discussione degenerata per un debito o una contesa legata allo spaccio di stupefacenti.