Portavoce Casa Bianca: Colloquio buono e produttivo tra Trump e Putin, incontro in vista – Il video

16 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
(Agenzia Vista) Usa, 16 ottobre 2025 La portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt ha definito "buona e produttiva" la telefonata tra il Presidente Usa Donald Trump e il leader russo Vladimir Putin. I due hanno concordato di riunire la prossima settimana i rispettivi alti funzionari, in vista di un nuovo incontro di persona tra i due capi di Stato. Leavitt ha aggiunto che Putin "si è congratulato per gli accordi per la pace a Gaza". X Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

