Pnrr, Giorgetti: Sono prestiti, sono spese a carico del Bilancio italiano, non è gratis – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 ottobre 2025 “Chiariamo un po’ di confusione: il Pnrr sono prestiti, sono spese a carico del Bilancio italiano. Costano qualche decimale in meno rispetto ai Btp. Dunque vremmo potuto finanziare queste cose con i Btp, ma sarebbe costato di più. Ma queste risorse non sono gratis”. Così il Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri a palazzo Chigi, sulla legge di Bilancio. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev