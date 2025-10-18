Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
POLITICAChiara AppendinoM5S

Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del Movimento 5 Stelle

18 Ottobre 2025 - 11:59 Alba Romano
embed
chiara appendino
chiara appendino
La scelta una settimana prima che il popolo M5S si esprima sul secondo mandato a Conte come presidente del Movimento

L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, nel corso del consiglio nazionale M5S ha annunciato le dimissioni da vice presidente del partito. A riferirlo è il Corriere della Sera. Nel corso del suo ontervento la deputata piemontese ha criticato il posizionamento politico pentastellato, una posizione già espressa anche nel corso di una assemblea congiunta dei parlamentari avvenuta nei giorni scorsi.

Perché Appendino si dimetta a una settimana dal voto sul secondo mandato a Conte

Il prossimo weekend i militanti dovranno esprimersi sul secondo mandato di Giuseppe Conte da presidente del Movimento. L’ex premier è finora l’unico candidato in corsa quindi, riferisce Buzzi sul Corriere, sembra scontato l’esito. Ma la mossa di Appendino crea una divisione all’interno del Movimento e azzera di fatto gli organi dirigenziali, anche se solo per una settimana. Un chiaro segnale contro l’ex premier e la linea seguita finora.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Daniela Santanché e la presunta truffa all’Inps, il tribunale impone lo stop: perché l’udienza preliminare è congelata per mesi

2.

Laura Boldrini, Maurizio Landini e Meloni “cortigiana”: «Un equivoco»

3.

Elezioni regionali Campania, la migrazione dei deluchiani verso il centrodestra. Sabato 21 sindaci filo De Luca aderiscono a Forza Italia

4.

Elezioni regionali Toscana, Bundu la rossa punta al ricorso e punzecchia Schlein: «Una volta ci sosteneva contro il Pd, ma le cose cambiano» – L’intervista

5.

Via libera del governo alla Manovra: dalla pace fiscale al taglio delle tasse, ecco tutte le misure. Meloni: «Con noi i salari tornano a crescere»

leggi anche
sigfrido ranucci attentato
ATTUALITÀ

Bomba contro Ranucci, le reazioni di colleghi e politici (anche chi lo aveva querelato). Storace: «Ora ritirare le denunce contro di lui»

Di Ugo Milano
alessandra todde decisione consulta decadenza
POLITICA

Sardegna, caso Todde: la Corte costituzionale annulla la dichiarazione di decadenza

Di Sofia Spagnoli
marco furfaro regionali toscana
POLITICA

Elezioni regionali in Toscana, Furfaro, i numeri del Pd e il risultato del Campo largo: «Alleanza strutturale anche con Renzi? Serve l’alchimia giusta»

Di Sofia Spagnoli