Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del Movimento 5 Stelle

La scelta una settimana prima che il popolo M5S si esprima sul secondo mandato a Conte come presidente del Movimento

L’ex sindaca di Torino Chiara Appendino, nel corso del consiglio nazionale M5S ha annunciato le dimissioni da vice presidente del partito. A riferirlo è il Corriere della Sera. Nel corso del suo ontervento la deputata piemontese ha criticato il posizionamento politico pentastellato, una posizione già espressa anche nel corso di una assemblea congiunta dei parlamentari avvenuta nei giorni scorsi.

Perché Appendino si dimetta a una settimana dal voto sul secondo mandato a Conte

Il prossimo weekend i militanti dovranno esprimersi sul secondo mandato di Giuseppe Conte da presidente del Movimento. L’ex premier è finora l’unico candidato in corsa quindi, riferisce Buzzi sul Corriere, sembra scontato l’esito. Ma la mossa di Appendino crea una divisione all’interno del Movimento e azzera di fatto gli organi dirigenziali, anche se solo per una settimana. Un chiaro segnale contro l’ex premier e la linea seguita finora.