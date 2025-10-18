Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Crosetto commosso ai funerali dei tre carabinieri: Il nome dei giusti è inciso nella roccia – Il video

18 Ottobre 2025 - 18:45 Redazione
(Agenzia Vista) Padova, 18 ottobre 2025 "I nostri nomi, il mio, quello del Presidente, sono scritti sulla sabbia della memoria delle persone care e destinati a scomparire nel tempo, il nome dei giusti no, il nome di chi è morto per la patria è scritto nella roccia della memoria della Repubblica". Parole pronunciate dal ministro della Difesa, Guido Corsetto, particolarmente toccato, alle esequie dei tre carabinieri morti nell'esplosione di Castel D'Azzano: Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà. IgCrosetto Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

