«Crescono senza lacca»: lo spot del ministero dell’Economia sui BTP Valore che fa discutere – Il video

Tante le critiche sulla nuova campagna di comunicazione. Tra chi pensa che la metafora sia semplicistica e chi la considera discriminazione di genere

«Tesoro con il volume ti aiuto io, per il resto non faccio miracoli». Questa è la battuta la centro della nuova campagna di comunicazione del Ministero dell’Economia e della Finanza per invitare i cittadini a investire in BTP Valore, i buoni del tesoro poliennali. Il breve video è ambientato in un salone di bellezza, in cui una cliente e il parrucchiere discutono del volume dei capelli. La scelta della campagna di comunicazione sta attirando non poche critiche, tra chi ritene che l’accostamento a un prodotto di bellezza come una lacca sia irrilevante rispetto al tema finanziario e chi invece lo considera anche discriminatorio, perché basato su stereotipi femminili.

Vorrei sapere cosa fumano al ministero dell'economia per partorire una campagna dei BTP valore con un parrucchiere che fa i boccoli alla cliente e dice "i BTP vanno su senza lacca!". Paese immemabile pic.twitter.com/mdlLuHIrN9 — Il Grande Flagello (@grande_flagello) October 18, 2025

Le critiche alla campagna del Mef

Nello spot, diffuso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la crescita dei titoli di Stato viene paragonata al volume dei capelli, con un tono ironico e un’estetica da salone di bellezza. Il messaggio, pensato per avvicinare un pubblico più ampio ai prodotti del risparmio pubblico, ha però scatenato numerose accuse di sessismo e semplificazione. Diversi utenti e commentatori hanno giudicato la campagna “fuori luogo” e “stereotipata”, ritenendo che riduca un tema complesso come la gestione finanziaria a un cliché di genere. Il MEF non ha finora commentato le polemiche. «Piena di doppi sensi, poi però guai all’educazione sessuale a scuola», osserva un utente su X. «Perché sanno che il target BTP è composto da storditi allevato a mattone e titoli di Stato», aggiunge un altro. E infine: «Non vedo l’ora che arrivi la versione con un uomo dall’urologo che dice “vanno su senza viagra”».