Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀCrescita economicaFinanzaGoverno MeloniVideo

«Crescono senza lacca»: lo spot del ministero dell’Economia sui BTP Valore che fa discutere – Il video

18 Ottobre 2025 - 13:54 Ugo Milano
embed
Tante le critiche sulla nuova campagna di comunicazione. Tra chi pensa che la metafora sia semplicistica e chi la considera discriminazione di genere

«Tesoro con il volume ti aiuto io, per il resto non faccio miracoli». Questa è la battuta la centro della nuova campagna di comunicazione del Ministero dell’Economia e della Finanza per invitare i cittadini a investire in BTP Valore, i buoni del tesoro poliennali. Il breve video è ambientato in un salone di bellezza, in cui una cliente e il parrucchiere discutono del volume dei capelli. La scelta della campagna di comunicazione sta attirando non poche critiche, tra chi ritene che l’accostamento a un prodotto di bellezza come una lacca sia irrilevante rispetto al tema finanziario e chi invece lo considera anche discriminatorio, perché basato su stereotipi femminili.

Le critiche alla campagna del Mef

Nello spot, diffuso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la crescita dei titoli di Stato viene paragonata al volume dei capelli, con un tono ironico e un’estetica da salone di bellezza. Il messaggio, pensato per avvicinare un pubblico più ampio ai prodotti del risparmio pubblico, ha però scatenato numerose accuse di sessismo e semplificazione. Diversi utenti e commentatori hanno giudicato la campagna “fuori luogo” e “stereotipata”, ritenendo che riduca un tema complesso come la gestione finanziaria a un cliché di genere. Il MEF non ha finora commentato le polemiche. «Piena di doppi sensi, poi però guai all’educazione sessuale a scuola», osserva un utente su X. «Perché sanno che il target BTP è composto da storditi allevato a mattone e titoli di Stato», aggiunge un altro. E infine: «Non vedo l’ora che arrivi la versione con un uomo dall’urologo che dice “vanno su senza viagra”».

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Sempio chiama Carlo Taormina dopo l’addio a Lovati. Ma l’avvocato si nega: «Per me lui è colpevole»

2.

La babysitter che sventa una rapina con il judo: «Senza la bimba l’avrei scassato di mazzate»

3.

Esplode l’auto di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano: «Due bombe, mia figlia era lì» – Il video

4.

Andò a lavorare in cantiere col Rolex, ma lo perse nel calcestruzzo. Il capocantiere fa causa alla ditta, ma per i giudici deve pagare lui

5.

La madre di Andrea Sempio in ospedale d’urgenza. Corona: «Ha avuto un ictus». Il nuovo malore dopo quello all’interrogatorio

leggi anche
POLITICA

Pnrr, Giorgetti: Sono prestiti, sono spese a carico del Bilancio italiano, non è gratis – Il video

Di Redazione
borsa milano crollo dazi
ECONOMIA & LAVORO

Torna il Btp Italia indicizzato all’inflazione. Cedola minima fissata all’1,85%

Di Ugo Milano
Bonus nuovi nati 2025 come funziona
ECONOMIA & LAVORO

Bonus bebè, da aprile le domande per i nati nel 2025: chi può ricevere il contributo da 1.000 euro

Di Giulia Norvegno