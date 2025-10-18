Perugia, 23enne ucciso con una coltellata alla gola nel parcheggio dell’Università

Il delitto è avvenuto all’alba di sabato in via Pascoli, vicino alle facoltà di Economia e Matematica. La vittima, un ragazzo di origini albanesi residente nelle Marche, sarebbe stata colpita dopo una rissa scoppiata per futili motivi. Nessun legame con droga o ambiente universitario

Un ragazzo di 23 anni, italiano di origini albanesi, è stato ucciso con una coltellata alla gola nelle prime ore di sabato 18 ottobre a Perugia, nel parcheggio che serve le facoltà di Economia e Matematica dell’Università, in via Pascoli. L’allarme è scattato intorno alle 4 del mattino. All’arrivo dei soccorsi, il giovane era già privo di vita: la ferita non gli ha lasciato scampo. I sanitari del 118 non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, coordinati dalla Procura di Perugia, che procede con l’ipotesi di omicidio.

La lite degenerata in tragedia

Le prime ricostruzioni indicano che l’aggressione sarebbe maturata al culmine di una lite scoppiata poco prima tra due gruppi di giovani, uno dei quali composto da stranieri, forse all’uscita di un locale della zona. Una discussione nata per futili motivi e degenerata rapidamente in rissa. Durante la colluttazione, uno dei ragazzi avrebbe estratto un coltello e colpito il 23enne alla gola. L’assassino e i suoi amici si sarebbero poi allontanati, lasciando la vittima riversa a terra nel parcheggio. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, non ci sarebbe alcun collegamento con l’ambiente universitario né con traffici di droga. Gli investigatori escludono anche legami con bande organizzate o episodi di criminalità locale: si tratterebbe di una lite improvvisa.

Le indagini

Gli inquirenti stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’omicidio. Le forze dell’ordine stanno ascoltando le testimonianze di alcuni ragazzi che si trovavano nei pressi del parcheggio al momento della rissa e che avrebbero assistito alle fasi precedenti dell’aggressione. Fondamentale sarà anche l’esame delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona universitaria. L’area di via Pascoli è stata transennata per ore per consentire i rilievi della scientifica, mentre la salma del giovane è stata trasferita all’Istituto di medicina legale per l’autopsia. La vittima, originaria della zona di Fabriano (Ancona), viveva e lavorava da qualche tempo in Umbria.