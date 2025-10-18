Ucraina, Washington Post: «Putin ha chiesto a Trump che Kiev ceda il Donetsk per fermare la guerra»

Secondo due alti funzionari americani citati dal Wp, il presidente russo non intende fare marcia indietro rispetto alle richieste passate, nonostante l'ottimismo del leader Usa

Durante una telefonata avvenuta due giorni fa, Vladimir Putin avrebbe chiesto a Donald Trump che l’Ucraina ceda il pieno controllo del Donetsk, una regione strategicamente vitale nell’est del Paese, come condizione per porre fine alla guerra. Lo hanno riferito al Washington Post due alti funzionari americani. Il presidente russo ha tentato di conquistare il territorio per 11 anni ma è sempre stato respinto dalle forze ucraine, trincerate in un’area che ritengono essere un importante baluardo contro una rapida avanzata russa verso ovest, in direzione della capitale, Kiev. Secondo i funzionari citati dal quotidiano Usa, l’insistenza di Putin sul Donetsk dimostra che il presidente russo non ha alcuna intenzione di fare marcia indietro rispetto alle richieste avanzate in passato – le stesse che hanno paralizzato ogni tentativo di negoziazione – nonostante l’ottimismo di Trump sulla possibilità di raggiungere un accordo.

Zaporizhzhia e Cherson

Durante la telefonata, Putin avrebbe anche suggerito di essere disposto a rinunciare al controllo su alcune parti di altre due regioni ucraine – Zaporizhzhia e Cherson – già parzialmente occupate dalla Russia, in cambio del pieno controllo sul Donetsk. Si tratterebbe di una richiesta leggermente meno ampia rispetto a quella avanzata ad agosto, durante il vertice tra Trump e Putin ad Anchorage, in Alaska. Secondo uno dei funzionari statunitensi, alcuni membri dello staff della Casa Bianca hanno interpretato questo passo come un segnale di apertura. Il presidente americano, per ora, non ha commentato pubblicamente la nuova richiesta del Cremlino, finora mai resa nota. Dopo l’incontro di venerdì alla Casa Bianca con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Trump – che al momento non è intenzionato a fornire i Tomahawk all’Ucraina – non ha fatto alcun cenno esplicito alla proposta russa. Intanto, è atteso un nuovo faccia a faccia tra il presidente Usa e Putin in Ungheria, dove i due leader proseguiranno le trattative per una possibile soluzione del conflitto.

Foto copertina: ANSA/Chip Somodevilla/Getty Images/AFP | Il presidente Usa Donald Trump mostra una fotografia che lo ritrae insieme al presidente russo Vladimir Putin in Alaska, nello Studio Ovale, il 22 agosto 2025