Trump al telefono con Putin: «Poi entrambi riferiremo». L’accelerata sulla guerra in Ucraina prima del faccia a faccia con Zelensky

16 Ottobre 2025 - 16:48 Ugo Milano
Il tycoon ha parlato sul social truth di una «lunga conversazione». Sul tavolo potrebbe esserci la discussione sui missili a lungo raggio per Kiev

Il presidente americano Donald Trump sta parlando in questi istanti al telefono con il suo omologo russo Vladimir Putin per discutere della guerra in Ucraina. Lo riporta l’ANSA, confermando ciò che lo stesso tycoon ha pubblicato sul social Truth. Il post descrive la conversazione come «lunga», lasciando supporre che i due si stiano prendendo del tempo per confrontarsi. La telefonata precede il giorno dell’arrivo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca. Trump e Zelensky valuteranno la possibilità che l’Ucraina riceva missili a lungo raggio Tomahawk. L’ultima volta che il presidente degli Stati Uniti ha parlato con Putin è stato due mesi fa, il 15 agosto, durante uno storico vertice in Alaska. Da allora, Trump è diventato sempre più critico nei confronti di Putin per la sua riluttanza a fermare l’aggressione russa contro l’Ucraina.

L’ultimatum che Trump potrebbe dare a Putin

Dietro alla telefonata di oggi con Putin potrebbe esserci quanto dichiarato da Trump la scorsa settimana. Il presidente americano aveva infatti anticipato a Zelensky la possibilità di un nuovo ultimatum alla Russia: se la Russia non avvia seri negoziati di pace, il tycoon darà il via libera per l’invio dei missili Tomahawk all’Ucraina. Dal canto suo, il presidente ucraino potrebbe spingere per ricevere i missili il prima possibile anche per rafforzare la difesa europea, in questi giorni minacciata dalle incursioni dei droni russi.

