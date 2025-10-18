Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Live
ESTERIDonald TrumpFriedrich MerzNegoziati di paceRussiaUcrainaUnione europeaVolodymyr Zelensky

Merz: «Ora serve un piano di pace per l’Ucraina». L’Europa si coordina dopo il colloquio Zelensky-Trump

18 Ottobre 2025 - 14:37 Ugo Milano
embed
trump zelensky
trump zelensky
Il cancelliere tedesco e i leader di Francia, Regno Unito, Nato e Ue ribadiscono il sostegno a Kiev e l’urgenza di una pace “giusta e duratura”. Starmer propone un piano congiunto con gli Usa, Rutte chiede una riunione straordinaria dei consiglieri per la sicurezza

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che «ora l’Ucraina ha bisogno di un piano di pace», al termine di una teleconferenza con il presidente Volodymyr Zelensky alla quale hanno partecipato anche il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e i vertici dell’Unione europea Ursula von der Leyen e Antonio Costa. I leader europei, riunitisi dopo il recente colloquio tra Zelensky e Donald Trump, hanno espresso apprezzamento per la rinnovata cooperazione transatlantica e ribadito l’obiettivo di una pace giusta e duratura, confermando l’impegno a rafforzare il sostegno a Kiev e ad aumentare la pressione diplomatica su Mosca. Tra le misure allo studio figurano un nuovo pacchetto di sanzioni europee e l’uso dei proventi dei beni russi congelati. Durante la riunione, Starmer ha inoltre proposto di elaborare insieme agli Stati Uniti un piano di pace ispirato al modello in venti punti per la Striscia di Gaza, mentre Rutte ha suggerito la convocazione urgente di una teleconferenza tra i consiglieri per la sicurezza nazionale europei per coordinare i prossimi passi.

18 Ottobre 2025 - 13:10

Merz: «ora serve un piano di pace per l'Ucraina»

«Ora l’Ucraina ha bisogno di un piano di pace». Lo ha affermato in una nota il cancelliere tedesco Friedrich Merz dopo la telefonata con Volodymyr Zelensky, alla quale hanno preso parte il presidente francese Emmanuel Macron, il premier britannico Keir Starmer, il segretario generale della Nato Mark Rutte e i vertici delle istituzioni Ue, Antonio Costa e Ursula von der Leyen. Dopo il colloquio tra Zelensky e Trump, Merz e i partner europei «hanno accolto con favore la cooperazione transatlantica» e ribadito «l’urgenza di una pace giusta e duratura», impegnandosi ad ampliare il sostegno a Kiev e ad «aumentare la pressione» su Mosca.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Ucraina, perché Putin incontra Trump a Budapest: la minaccia dei Tomahawk e il rischio bluff

2.

Epstein e le orge con il principe Andrea, i segreti di Virginia Giuffre: «Jeffrey mi disse: “Partorisci mio figlio”. Io scappai»

3.

Telefonata Netanyahu-Trump sul rientro dei corpi degli ostaggi. Il tycoon: «Se Hamas continua a uccidere civili, andremo lì e li uccideremo»

4.

Cosa succede se Putin mette piede in Europa? L’arresto, il tragitto rischioso da Mosca, e la linea Ue sul vertice con Trump a casa di Orban

5.

Il passaporto Usa esce dalla top 10 dei passaporti più potenti: «Colpa della stretta sull’immigrazione di Trump». L’Italia al quarto posto: la classifica

leggi anche
trump zelensky incontro guerra russia ucraina missili tomahawk sanzioni
ESTERI

Niente missili e sanzioni e un accordo da trovare con Putin: come è andato davvero l’incontro tra Trump e Zelensky

Di Alessandro D’Amato
trump zelensky
ESTERI

Lungo incontro tra Trump e Zelensky, nessuna intesa sui missili Tomahawk: «Gli Usa non vogliono escalation». Trump: «Basta combattere» – Il video

Di Cecilia Dardana
putin orban russia mosca ungheria budapest
ESTERI

Cosa succede se Putin mette piede in Europa? L’arresto, il tragitto rischioso da Mosca, e la linea Ue sul vertice con Trump a casa di Orban

Di Davide Aldrigo