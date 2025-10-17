Al via alla Casa Bianca l’incontro tra Trump e Zelensky: «Con aiuto Usa possiamo far finire la guerra». Sul tavolo i missili Tomahawk per l’Ucraina – Il video

Il presidente ucraino prova a ottenere nuovi aiuti militari. Trump, reduce da una lunga telefonata con Putin, resta prudente

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è arrivato alla Casa Bianca per un nuovo incontro con Donald Trump. Al centro dei colloqui ci sono le richieste di maggiore sostegno militare a Kiev, in particolare la possibile fornitura di missili Tomahawk, capaci di colpire obiettivi in profondità nel territorio russo. L’appuntamento si svolge in una cornice più informale rispetto alle visite precedenti: niente Studio Ovale, ma un pranzo di lavoro nella Cabinet Room. Una scelta che, secondo diversi osservatori, riflette la cautela con cui Trump sta gestendo i rapporti con Kiev. «Putin non è pronto per la pace, ma con il suo aiuto potremmo finire la guerra». Ha detto Zelensky ringraziando Trump per l’invito. Della delegazione ucraina fanno parte il capo dell’ufficio presidenziale Andrii Yermak, il segretario del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale, Rustem Umerov, il primo viceministro per gli Affari Esteri, Sergiy Kyslytsya e l’ambasciatrice dell’Ucraina negli Stati Uniti, Olga Stefanishyna.

L’atteggiamento ambiguo di Trump

Negli ultimi mesi il presidente Usa ha mantenuto un atteggiamento ambiguo nei confronti della guerra in Ucraina: vicino a Vladimir Putin per lungo tempo, Trump ha però mostrato crescenti segnali di irritazione verso il leader russo, accusato di rallentare i tentativi diplomatici di pace. Giovedì, i due presidenti – americano e russo – hanno avuto una telefonata durata oltre due ore e mezza, dopo la quale Trump ha annunciato un futuro incontro con Putin in Ungheria, senza però indicare una data precisa. Una mossa interpretata da molti come un passo indietro rispetto al sostegno a Zelensky, che teme nuove esitazioni da parte di Washington.

Le nuove forniture di sistemi di difesa aerea

Nelle scorse ore, fonti della Casa Bianca hanno confermato che sul tavolo ci sono anche nuove forniture di sistemi di difesa aerea e il possibile aggiornamento dei protocolli di cooperazione militare tra Stati Uniti e Ucraina. Il vertice di oggi è dunque uno snodo delicato per entrambi. Zelensky cerca garanzie concrete per la sopravvivenza militare del suo Paese, mentre Trump – tra equilibri geopolitici e pressioni interne – sembra ancora alla ricerca di una linea definitiva nei confronti di Mosca.