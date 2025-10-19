Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
POLITICAPunti di VistaVideo

Meloni al Niaf: Gli Usa e l'Italia sono le colonne del mondo libero – Il video

19 Ottobre 2025 - 21:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 19 ottobre 2025 "La nostra forza, la forza dell'Occidente, nasce da un'eccellenza individuale senza pari. La voce singolare e potente della libertà. Ma essa si perfeziona solo quando l'intera orchestra suona insieme in un'armonia impeccabile e potente. Questa eredità è il motivo per cui non dobbiamo mai perdere di vista ciò che ci unisce. La nostra forza, la forza dell'Occidente, nasce da un'eccellenza individuale senza pari. La voce singolare e potente della libertà. Ma essa si perfeziona solo quando l'intera orchestra suona insieme in un'armonia impeccabile e potente. Questa eredità è il motivo per cui non dobbiamo mai perdere di vista ciò che ci unisce". Così la premier Giorgia Meloni, nel videomessaggio inviato in occasione del 50esimo anniversario della Niaf, la National Italian American Foundation. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Articoli di POLITICA più letti
1.

Daniela Santanché e la presunta truffa all’Inps, il tribunale impone lo stop: perché l’udienza preliminare è congelata per mesi

2.

Giorgia Meloni lascia la conferenza stampa dopo due domande. La pacca sulla spalla a Giorgetti: «In bocca al lupo» – Il video

3.

Chiara Appendino si dimette da vicepresidente del Movimento 5 Stelle

4.

Via libera del governo alla Manovra: dalla pace fiscale al taglio delle tasse, ecco tutte le misure. Meloni: «Con noi i salari tornano a crescere»

5.

Regionali Campania, il patto tra Cirielli e l’ex nemico Giosi Romano per portare i deluchiani nelle liste di centrodestra: i nomi dell’accordo