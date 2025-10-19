Addio a Sam Rivers, morto a 48 anni il bassista e co-fondatore dei Limp Bizkit

Il comunicato della band: «Abbiamo perso un fratello». Aveva problemi epatici

Sam Rivers, bassista e cofondatore del gruppo metal Limp Bizkit, è morto ieri, sabato 18 ottobre, a 48 anni. A dare l’annuncio del decesso, in un post sui social media, è stata la stessa band. Non sono ancora chiare le cause della scomparsa ma Rivers aveva una malattia epatica legata all’eccessivo consumo di alcol fatto negli anni.

«Abbiamo perso un fratello»

«Oggi abbiamo perso nostro fratello. Il nostro compagno di band. Il nostro battito cardiaco – recita il comunicato dei Limp Bizkit –. Sam Rivers non era solo il nostro bassista, era pura magia. Il battito sotto ogni canzone, la calma nel caos, l’anima nel suono».