Ultime notizie Delitto di GarlascoDonald TrumpGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
ESTERIDonald TrumpIntelligenza artificialeUSAVideo

Negli Usa scendono in piazza contro Trump. Lui risponde con l’IA: letame sulle teste dei manifestanti – Il video

19 Ottobre 2025 - 10:02 Stefania Carboni
embed
La clip postata contro la piattaforma "No Kings" che anima le manifestazioni in tutto il paese

In queste ore negli Stati Uniti milioni di persone sono scese in piazza, da New York a Los Angeles fino alla capitale Washington per protestare contro Donald Trump e «l’autoritarismo» del presidente americano. Le proteste sono tutte riunite nella piattaforma “No Kings“. «Il presidente pensa che il suo potere sia assoluto. Ma in America non abbiamo re e non ci tireremo indietro di fronte al caos, alla corruzione e alla crudeltà», c’è scritto sul sito web il movimento che raccoglie 300 organizzazioni.

La valanga di m.

Il presidente Usa ha replicato all’ondata di manifestazioni con un video sul suo social Truth. In testa porta la corona da re. E scarica letteralmente feci sui manifestanti che hanno animato ben 2600 eventi nelle ultime 48 ore.

Articoli di ESTERI più letti
1.

«Mia figlia ha appena fatto il suo primo foro con il trapano», a processo la chirurga che ha fatto partecipare la bimba 12enne all’intervento al cranio

2.

Niente missili e sanzioni e un accordo da trovare con Putin: come è andato davvero l’incontro tra Trump e Zelensky

3.

«Chi ha scelto Budapest per il vertice Trump-Putin?», «Tua madre»: la surreale risposta della portavoce della Casa Bianca a un giornalista Usa

4.

La Francia abbandona l’Eurodrone: «Costi e ritardi eccessivi»

5.

Il principe Andrea fuori dalla Royal Family, i retroscena sui tentativi di William e Kate di cacciarlo. E sul caso Epstein «altra umiliazione» in arrivo

leggi anche
meloni woke
ESTERI

Meloni e il discorso agli Usa: «La cultura woke cerca di dividerci». Trump la elogia su Truth

Di Alba Romano
gaza israele guerra diretta
ESTERI

L’avvertimento degli Usa: «Attacco imminente di Hamas contro i civili di Gaza» – La diretta

Di Stefania Carboni
vertice-trump-putin-ungheria-tua-madre-portavoce-casa-bianca
ESTERI

«Chi ha scelto Budapest per il vertice Trump-Putin?», «Tua madre»: la surreale risposta della portavoce della Casa Bianca a un giornalista Usa

Di Ugo Milano