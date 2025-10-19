Meloni e il discorso agli Usa: «La cultura woke cerca di dividerci». Trump la elogia su Truth

L'intervento della premier con un video al gala per i 50 anni della NIAF, la fondazione nazionale Italia America. «Insieme, gli Stati Uniti e l'Italia non sono solo alleati. Siamo i due pilastri del mondo libero»

«Ci sono forze che cercano di dividerci, di ridefinire la nostra storia e di distruggere le nostre tradizioni condivise. La chiamano cultura Woke». Con queste parole la presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta con un video al gala per i 50 anni della NIAF, la fondazione nazionale Italia America. E interviene a gamba tesa sulle consuete polemiche per il Columbus Day. Il tentativo di cancellare negli Stati Uniti le celebrazioni di Cristoforo Colombo per Meloni «è un tentativo di cancellare la storia fondamentale degli italoamericani e di negare il loro posto speciale nell’arazzo di questa nazione. Non glielo permetteremo». «Il Columbus Day è qui per restare», ha detto la premier che ha ringraziato Donald Trump per la proclamazione della scorsa settimana che ha ripristinato le celebrazioni. «Insieme, gli Stati Uniti e l’Italia non sono solo alleati. Siamo i due pilastri del mondo libero», ha dichiarato Meloni.

L’elogio di Trump

Donald Trump ha postato un video di 21 secondi di Giorgia Meloni sul suo social Truth e riposta un tweet di LynneP dove viene lodata la presidente del Consiglio. «Giorgia Meloni sfida l’Ue e cerca di ottenere un accordo commerciale diretto con Trump. Ben fatto Meloni. È una mossa brillante», è il post di LynneP accompagnato da un altro filmato.