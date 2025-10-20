Benetton (Unhate Foundation): "Chi fa impresa ha responsabilità di pensare al futuro e ai giovani" – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2025 "Noi di Edizione Mundys crediamo che chi fa impresa abbia una responsabilità che va oltre il proprio mestiere. Viviamo in un mondo in cui tutto è interconnesso e in continua evoluzione: per questo dobbiamo pensare alle nostre aziende e ai nostri modelli di business con la consapevolezza che il cambiamento è parte integrante del nostro lavoro. E' sembrato quindi naturale dare vita a una fondazione che si occupa di temi che riguardano in particolare i giovani. Si possono dire molte cose sui giovani, ma una è certa: rappresentano il nostro futuro per definizione. In un mondo che tende a sottolineare le divisioni più che ciò che unisce, sentiamo il dovere di fare la nostra parte per favorire la contiguità tra generazioni, tra tecnologie che evolvono e modi di vivere che cambiano. Anche il mondo della medicina ha bisogno di adattarsi a queste nuove esigenze. Per questo siamo felici di sostenere un progetto concreto come Art4mind, che, proprio come il mondo dell’impresa, mette l’essere umano, nella sua complessità e nella sua ricchezza, al centro delle equazioni che siamo chiamati a risolvere" così Alessandro Benetton, presidente di Unhate Foundation, a margine della firma dell'accordo tra il Policlinico Gemelli e la Unhate Foundation per la creazione del progetto Art4mind. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev