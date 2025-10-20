Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Gassman: "'Guerrieri' è una serie emozionante e divertente, con un meraviglioso cast" – Il video

20 Ottobre 2025 - 23:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 20 ottobre 2025 "Questa serie porta intanto una meravigliosa Bari, una città che conoscevo poco. Per me è stato un viaggio incredibile. E porta delle storie di processi penali, per omicidi. Sono storie ben scritte, nate dalla penna di Gianrico Carofiglio e dirette da Gianluca Tavarelli in maniera fantastica. C'è un cast, a parte me, da me, molto equilibrato, formato da attori di grandissimo talento. E' una serie complessa da realizzare, ma penso di più facile fruizione per chi la vedrà. Molto emozionante, anche divertente " così Alessandro Gassman sul red carpet della festa del cinema di Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

