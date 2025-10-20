Maria Elena Boschi e Giulio Berruti si sono lasciati dopo 5 anni di fidanzamento

L'indiscrezione di Dagospia è stata confermata dalla stessa ex ministra, deputata di Italia Viva, al settimanale Chi: «Con dispiacere, confermo che la nostra storia è finita»

Dopo cinque anni di fidanzamento, la relazione tra Maria Elena Boschi e Giulio Berruti è giunta al capolinea. L’indiscrezione è stata inizialmente diffusa da Dagospia, che ha scritto: «Sappiamo che non c’è dolore più grande – a parte i calcoli renali – di un amore finito. Quindi annunciamo, col dovuto rispetto, che è sceso definitivamente il sipario sulla coppia Boschi-Berruti». La notizia è stata poi confermata dalla stessa ex ministra e deputata di Italia Viva, che ha dichiarato al settimanale Chi: «Con dispiacere, confermo che la nostra storia è finita».

La relazione tra l’ex ministra e l’attore-dentista

Il loro primo incontro pubblico risale al Salone del Mobile del 2019, ma è nel marzo 2020 che la loro relazione è diventata ufficiale, quando sono stati fotografati insieme a Fregene in atteggiamenti affettuosi. Durante il lockdown, sono stati avvistati a Villa Borghese, sdraiati sull’erba con la mascherina, mentre a giugno gli scatti di Chi, che li ritraevano in moto diretti al mare, hanno definitivamente sancito la loro uscita allo scoperto. Il loro primo bacio pubblico è avvenuto il 23 giugno 2020.

In un’intervista, Boschi aveva dichiarato: «Mi piacerebbe sposarmi, ma ancora non mi ha fatto una proposta. Spero che arrivi un figlio. Io gelosa? Non è sempre facile capire certe dinamiche, soprattutto per chi come me non fa parte di quel mondo. E poi lui lavora sempre con donne bellissime…». Nonostante l’iniziale riserbo, la coppia aveva cominciato a farsi vedere più spesso in pubblico e a concedere interviste, anche nel salotto di Verissimo. Durante la sua partecipazione a Pechino Express, Berruti aveva inoltre parlato del desiderio di diventare padre: «Avere figli è una cosa bellissima, che a volte accade, altre no, anche se lo desideri. È qualcosa che vogliamo entrambi». Tuttavia, la loro relazione è giunta alla fine.