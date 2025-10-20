Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
Piacentini (Gemelli): "Progetto Art4mind coerente con la nostra vocazione di cura del paziente" – Il video

20 Ottobre 2025 - 13:45 Redazione
embed

(Agenzia Vista) Roma, 18 ottobre 2025 "La cura delle persone è la caratteristica che distingue il Gemelli fino dall'origine. Per noi curare il paziente al meglio delle nostre competenze cliniche, scientifiche e con la migliore tecnologia è fondamentale, ma è altrettanto importante prendersi cura del paziente in tutto il suo percorso di cura, dunque anche dal punto di vista emozionale, psicologico r delle sue fragilità sociali. Coniugare medicina, scienza con l'arte va in questa direzione, in una dimensione più nuova e innovativa. Quindi per noi il progetto Art4mind, che vuol dire collocare i pazienti all'interno di un percorso e farli sentire accolti e circondati dalla bellezza e dalla creatività delle opere d'arte, è un qualcosa di assolutamente coerente con quello che è il nostro modo di fare medicina. Un modo che vuole curare le persone, non solo le malattie" così Daniele Piacentini, direttore generale del Policlinico Gemelli", a margine della firma dell'accordo tra il Policlinico Gemelli e la Unhate Foundation per la creazione del progetto Art4mind. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

