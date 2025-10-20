Roma, il procuratore sportivo denunciato perché ha “rubato” sua figlia

Lui ha svuotato l'appartamento di proprietà del padre ma in uso alla donna dopo la separazione e ha lasciato alcuni effetti personali ai vicini. Poi ha cambiato la serratura

Un procuratore sportivo di 46 anni attivo nel mondo del calcio e che segue anche giocatori di Serie A ha sbattuto fuori di casa la sua ex compagna e ha fatto sparire la figlia di quattro anni. Lei lo ha denunciato ai carabinieri per sottrazione di minore. È accaduto nel quartiere Trieste alle spalle di piazza Istria. Lui ha svuotato l’appartamento di proprietà del padre ma in uso alla donna dopo la separazione e ha lasciato alcuni effetti personali ai vicini. Poi ha cambiato la serratura.

Sta dormendo

Lei è medico e lavora tra Roma e Latina. Il Messaggero racconta che il rapporto si è incrinato dopo la nascita della bambina. E che c’è un ricorso per l’affidamento. La donna quel giorno l’aveva portata a scuola e poi era andata a lavorare fuori Roma. Al ritorno verso le 20,30 avrebbe dovuto trovare in casa sia lei che il papà. E invece davanti alla porta c’erano solo gli scatoloni con le sue cose. Quando ha telefonato all’ex compagno lui le ha detto: «Sto da mia sorella con la bambina, è meglio che lei resti con me. Non puoi parlarle, sta dormendo».

Il giorno dopo

Alla fine la donna riesce a parlare con la bambina: «Ho appena finito di mangiare, mamma, non stavo dormendo. Ma tu dove sei? Mi manchi, anche se sto con la mia cuginetta». Il giorno dopo la dottoressa si fa trovare davanti alla scuola della figlia. Il padre è lì, le lascia le valigie con tutte le cose della bambina, le comunica che ha fatto togliere anche i mobili dalla casa di piazza Istria. E se ne va.