Ultime notizie Delitto di GarlascoGazaLegge di bilancioPamela GeniniSigfrido Ranucci
ATTUALITÀBambiniInchiesteLazioMatrimoniRoma

Roma, il procuratore sportivo denunciato perché ha “rubato” sua figlia

20 Ottobre 2025 - 07:55 Alessandro D’Amato
embed
piazza istria procuratore sportivo
piazza istria procuratore sportivo
Lui ha svuotato l'appartamento di proprietà del padre ma in uso alla donna dopo la separazione e ha lasciato alcuni effetti personali ai vicini. Poi ha cambiato la serratura

Un procuratore sportivo di 46 anni attivo nel mondo del calcio e che segue anche giocatori di Serie A ha sbattuto fuori di casa la sua ex compagna e ha fatto sparire la figlia di quattro anni. Lei lo ha denunciato ai carabinieri per sottrazione di minore. È accaduto nel quartiere Trieste alle spalle di piazza Istria. Lui ha svuotato l’appartamento di proprietà del padre ma in uso alla donna dopo la separazione e ha lasciato alcuni effetti personali ai vicini. Poi ha cambiato la serratura.

Sta dormendo

Lei è medico e lavora tra Roma e Latina. Il Messaggero racconta che il rapporto si è incrinato dopo la nascita della bambina. E che c’è un ricorso per l’affidamento. La donna quel giorno l’aveva portata a scuola e poi era andata a lavorare fuori Roma. Al ritorno verso le 20,30 avrebbe dovuto trovare in casa sia lei che il papà. E invece davanti alla porta c’erano solo gli scatoloni con le sue cose. Quando ha telefonato all’ex compagno lui le ha detto: «Sto da mia sorella con la bambina, è meglio che lei resti con me. Non puoi parlarle, sta dormendo».

Il giorno dopo

Alla fine la donna riesce a parlare con la bambina: «Ho appena finito di mangiare, mamma, non stavo dormendo. Ma tu dove sei? Mi manchi, anche se sto con la mia cuginetta». Il giorno dopo la dottoressa si fa trovare davanti alla scuola della figlia. Il padre è lì, le lascia le valigie con tutte le cose della bambina, le comunica che ha fatto togliere anche i mobili dalla casa di piazza Istria. E se ne va.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

Garlasco, Angela Taccia parla di Massimo Lovati: «Aveva altre priorità, rinviava le riunioni per andare in tv. Sempio? Ha la forza dell’innocenza»

2.

Costretta a salire sul bus con l’uomo che la picchia: 19enne chiamata dalla polizia riesce a far arrestare l’ex (ma lui è ora a piede libero) – Il video

3.

L’attentato a Sigfrido Ranucci e la pista della ‘ndrangheta sull’eolico: dal collaboratore trasferito alla frase sul giornalista «finito»

4.

Trovato il cadavere di Marianna Bello dopo 18 giorni di ricerche: cos’è successo alla 38enne dispersa nell’alluvione di Favara

5.

Garlasco, il racconto di Savu: «Chiara Poggi sapeva troppo sul santuario della Bozzola»

leggi anche
CULTURA & SPETTACOLO

Fabrizio Corona battezza il figlio Thiago, ecco chi ha scelto come padrino: «Poteva essere solo il mio avvocato» – Il video

Di Alba Romano
ciucci bpa free
SALUTE

«Li vendono senza Bpa ma il Bpa c’è». Lo studio choc sui ciucci per neonato che coinvolge alcuni grandi marchi

Di Alba Romano
schiava sessuale venti anni asti
ATTUALITÀ

Per vent’anni è stata schiava sessuale del compagno della madre: «E adesso mia figlia non vuole più parlarmi»

Di Alba Romano