Tajani: Vogliamo trasformare il cessate il fuoco a Gaza in pace. Italia in prima fila – Il video

20 Ottobre 2025 - 22:45 Redazione
(Agenzia Vista) Slovenia, 20 ottobre 2025 “Vogliamo trasformare il cessate il fuoco e la prima fase del piano Trump in pace”. Lo ha detto, nell’ambito del vertice Med9 in Slovenia, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel corso di una delle sessioni di lavoro dedicata al Medio Oriente, alla presenza del re di Giordania Abdullah II. Tajani lo ha ringraziato per la sua importante azione a favore della pace nella regione. Poi ha ricordato la prossima visita in Italia del presidente palestinese Mahmoud Abbas (7 novembre) e il costante sostegno italiano per la soluzione di due Popoli due Stati quale orizzonte di lungo periodo per la stabilità in Medio Oriente. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

